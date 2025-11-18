Hoće li Cvita i Nikola iz 'Divljih pčela' biti zajedno? Svi su protiv njih

Nakon studija u inozemstvu, najmlađi sin obitelji Nikola Vukas kojeg pratimo u seriji ''Divlje pčele'' na RTL-u i platformi Voyo, vratio se u Vrilo. Roditeljima je objavio želju: postat će pisac.

Majka je bila oduševljena, a otac Ante je pobjesnio jer Nikola nije imao želju sudjelovati u obiteljskom poslu. No, tu nije kraj problemima. Nikola je odmah nakon povratka upoznao Cvitu, srednju sestru Runje.

Zaljubili su se. Brzo su shvatili da su stvoreni jedno za drugo, ali i da je njihova ljubav nemoguća.

