Hoće li Cvita i Nikola iz 'Divljih pčela' biti zajedno? Svi su protiv njih

Foto: RTL

'Divlje pčele' gledajte od ponedjeljka do petka od 20:15

18.11.2025.
20:49
Hot.hr
RTL
Nakon studija u inozemstvu, najmlađi sin obitelji Nikola Vukas kojeg pratimo u seriji ''Divlje pčele'' na RTL-u i platformi Voyo, vratio se u Vrilo. Roditeljima je objavio želju: postat će pisac.

Majka je bila oduševljena, a otac Ante je pobjesnio jer Nikola nije imao želju sudjelovati u obiteljskom poslu. No, tu nije kraj problemima. Nikola je odmah nakon povratka upoznao Cvitu, srednju sestru Runje.

Zaljubili su se. Brzo su shvatili da su stvoreni jedno za drugo, ali i da je njihova ljubav nemoguća.

 

Hoće li Cvita i Nikola biti zajedno? Glasajte u anketi.

Hoće li Cvita i Nikola biti zajedno?

''Divlje pčele'' gledajte od ponedjeljka do petka od 20:15 na RTL-u ili prije svih na platformi Voyo.

Hoće li Cvita i Nikola iz 'Divljih pčela' biti zajedno? Svi su protiv njih