Hoće li Cvita i Nikola iz 'Divljih pčela' biti zajedno? Svi su protiv njih
'Divlje pčele' gledajte od ponedjeljka do petka od 20:15
Nakon studija u inozemstvu, najmlađi sin obitelji Nikola Vukas kojeg pratimo u seriji ''Divlje pčele'' na RTL-u i platformi Voyo, vratio se u Vrilo. Roditeljima je objavio želju: postat će pisac.
Majka je bila oduševljena, a otac Ante je pobjesnio jer Nikola nije imao želju sudjelovati u obiteljskom poslu. No, tu nije kraj problemima. Nikola je odmah nakon povratka upoznao Cvitu, srednju sestru Runje.
Zaljubili su se. Brzo su shvatili da su stvoreni jedno za drugo, ali i da je njihova ljubav nemoguća.
Hoće li Cvita i Nikola biti zajedno? Glasajte u anketi.
''Divlje pčele'' gledajte od ponedjeljka do petka od 20:15 na RTL-u ili prije svih na platformi Voyo.
