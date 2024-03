Tomislav je u kulinarskom showu 'Hell's Kitchen Hrvatska', koji možete pratiti na RTL-u te na platformi Voyo, filetirao ribu i pitao Viktora odgovara li mu komad koji mu je namijenio. "Može", odgovorio mu je on. Tomislav ga je upozorio da pripazi jer ima još ljuski na ribi.

"Kao on će sebi izvaditi filet. On nije htio ni kuhati krumpir. On je u biti napravio neko odcjepljenje u samom startu tako da ima lagano jedan minus vezano za to", ispričao je Tomislav. Kasnije je pitao Viktora za savjet oko jela, a on mu je rekao da mora paziti da mu ne zagori maslac.

U crvenom timu Sara je maknula tavicu sa štednjaka jer je primijetila da gori. Anel je pitao tko mu je maknuo, a ona se odmah javila. "Počelo ti je goriti", rekla mu je. On joj se zahvalio.

"Htio sam da mi ostane ljutika da dobije fin šmek", rekao je Anel.

Tomislav je tražio nove savjete od Viktora. "On stalno trči. Nekako je jedva pipnuo i rekao to je to", komentirao je Tomislav. "Pomažem mu, ali opet ne mogu mu sve pomagati da to meni ne odmaže", objasnio je Viktor.

Anel je pitao Roka Ć. gdje u jelu ide crni papar. "Anel me puno zove u pomoć i pokušavam mu objasniti sve koliko i kako treba. Mislim da sam mu uspio pomoći koliko sam mogao", rekao je Roko Ć.

Tomislav je ponovno imao pitanja za Viktora i pitao ga oko pripreme gljive šmrčak. "Zbunio si me", rekao mu je Viktor. Tomislav je istaknuo da mu je Viktor odbio pomoći.

