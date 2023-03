Današnji domaćin u "Večeri za 5 na selu" bio je umirovljenik Oliver, a među kandidatima koji su mu došli u goste bila je i njegova supruga Branka.

Oliver je pripremio predjelo naziva Domaća zakuska, glavno jelo Sočno i moćno, a za desert Moj prvi kolač. Domaćin je bio nervozan tijekom cijele večeri, a njegova je supruga rekla da je imao preveliku želju da svima udovolji pa je izgorio. Zoran je dodao da se stvarno potrudio oko dekoracije stola, no da su njegova jela dobila prolaznu ocjenu te mu je zasmetalo što su se ponavljale neke namirnice s Nikolinine večere.

Nikolina je, pak, bila uvjerena da je Oliver kopirao njezinu večeru, očito ne znajući da se svi jelovnici predaju prije ponedjeljka, odnosno početka snimanja, i ne smiju se mijenjati, a i nije joj se svidjelo što je domaćin bio "drukčiji" od ostalih večeri. Da je Oliver kuhao u ponedjeljak, onda bi ispalo da je ona kopirala njegovu večeru, no bez obzira na kritike, dobio je dobrih 35 bodova.

Nikolina se nije prestajala ljutiti

Za početak druženja domaćin je goste ponudio rakijama od breskve, višnje i oraha. "Da, bio je nervozniji nego inače", komentirala je Oliverova supruga Branka i ubrzo su počeli s predjelom - domaćim narescima i sirom.

"Smeta mi što to nisu njihovi proizvodi i ne možeš se kititi tuđim perjem", rekla je Nikolina i naglasila kako se Oliver, za razliku od nje, uopće nije pomučio za predjelo, a smetalo joj je i što nije pričao tijekom jela. Domaćin je i dalje bio nervozan, a Nikolina nije prestajala biti ljutita što je domaćin samo narezao predjelo dok je Zoranu je zasmetalo što je Branka pohvalila svog supruga.

Gosti su bili prilično tihi tijekom predjela, a domaćin je za glavno jelo poslužio buncek s kiselim zeljem i pire krumpirom dok je Zoranu ispekao pileći batak i zabatak. "Mogla je to učiniti i Matea, mogao je to učiniti svatko, to je podilaženje za višu ocjenu, a i glavno jelo se ponovilo", nije bio oduševljen Zoran.

Nikolini je pao mrak na oči

"Kad sam vidjela glavno jelo, mrak mi je pao na oči. Jedino što je bilo promijenjeno je pire krumpir, a i buncek je bio kupovni. Tuga s juga, baš me razočaralo", rekla je Nikolina, kojoj se jelo ni okusom nije svidjelo. Branki je sve bilo fino, baš kao i Matei, kojoj je buncek bio sočan.

Za desert je Oliver poslužio štrudlu s jabukama, što je opet jako pogodilo Nikolinu. "Ne može biti opet štrudla kao kod mene! Ovo je kopija moje večere, razočarana sam", govorila je, a isto je ponovio i Zoran. "Iako se po okusu nikako ne može usporediti", nastavio je i objasnio da je Nikolina imala domaće kore. "Desert je možda bio malo suh i mogao bi biti malo slađi", rekla je Matea dok je Branki sve bilo dobro.

Nakon poklona stigla je i muzika i svi su se napokon opustili i malo zapjevali. Branka je svog supruga ocijenila desetkom zato što joj je sve bilo super i voli taj stil kuhanja, Matea i Nikolina dale su po devetku jer im je previše sličilo Nikolininoj večeri, a Zoran je ponovno dao najnižu ocjenu uz objašnjenje: "Desert je bio presuh."

U ovotjednoj završnici kuha Oliverova supruga Branka, a hoće li ona prestići Zorana - ne propustite pogledati sutra od 20.15 sati na RTL-u u novoj epizodi "Večere za 5 na selu".