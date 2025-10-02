Glumac s holivudskom karijerom večeras stiže u 'Sjene prošlosti': Odmah izbacio Olgu iz takta

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova napeta epizoda serije ''Sjene prošlosti''. Tomo treba Borisu srediti prodaju aplikacije, ali nitko mu ne vjeruje, pa ni Paula. U međuvremenu, suđenje Blanki se nastavlja. Novi dokazi isplivaju na površinu i Blankin odvjetnik je jasan - traži poništenje suđenja! Je li Blankina noćna mora napokon gotova?

Olga je pod stresom zbog domjenka, a uz to doživi i neugodan susret s nepoznatim čovjekom zbog parkirnog mjesta.

„Ne možete ovdje parkirati, zar ne gledate oko sebe? Ja čuvam ovo parkirno mjesto. Zvat ću nekoga!“ viče iziritirana Olga.

„I što ćete reći? Da sam se parkirao na prazno mjesto? Maknut ću ga, a vi si rezervirajte termin kod psihijatra! Možda ste lijepi, ali ste i ludi“, sarkastično dobacuje neznanac.

U seriju stigao holivudski glumac

Olga ne može sakriti bijes, no to nije posljednji put da će se sresti. Naime, riječ je o priznatom pedijatru Andriji Severu koji će joj se sa zadovoljstvom predstaviti tijekom domjenka i ostaviti je bez teksta.

U ulozi Andrije Severa našao se Jack Dimich, regionalni glumac s američkom adresom i ulogama u velikim holivudskim serijama. U svojoj bogatoj karijeri odigrao je dosad 90-ak filmskih, televizijskih i kazališnih uloga po Americi i Europi, od kojih se svakako ističu one u velikim holivudskim hitovima 'Obitelj Soprano', 'Castle', 'CSI', 'Zakon i red' ili 'Hawaii Five-O'.

Sada, Jack Dimich stiže u poznati kvart 'Sjena prošlosti', gdje se pridružio sjajno uigranoj glumačkoj postavi serije, a o angažmanu ima samo riječi hvale. Iako i dalje živi i radi u New Yorku, posljednjih je godina prisutniji u regiji.

''Sjene prošlosti'' – večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.

