Glumac ‘Divljih pčela’ o ljubavi i roditeljstvu: ‘Najviše boli razdvojenost’

Nakon što je osvojio publiku kao Šimun Novak u uspješnoj RTL-ovoj seriji 'Sjene prošlosti', glumac Jasmin Mekić postao je jedno od najprepoznatljivijih lica domaćih TV ekrana. Popularnost mu posljednjih mjeseci dodatno raste zahvaljujući novoj ulozi načelnika Zdravka Šušnjare u RTL-ovoj seriji "Divlje pčele".

Prisjećajući se rada na liku Šimuna, Mekić je za Večernji list otkrio koliko ga je ta uloga oblikovala:

“Nakon glavne muške uloge u Sjenama prošlosti ostala mi je jedna vrsta glumačke lakoće, samopouzdanja i čvrste kontrole nad tehnikom pred kamerom i u kadru.” Dodaje kako ga je dugotrajno snimanje naučilo i o cijeni koju plaća privatni život: “Shvatio sam što znači biti odsutan od obitelji i odlučio sam da želim biti prisutniji.”

Kontrastne uloge

U Divljim pčelama tumači potpuno drukčiji lik — čovjeka iz naroda s velikim ambicijama. O Zdravku Šušnjaru kaže: “Zdravko je naš, čovjek iz naroda… socijalno inteligentan. Važno mi je da u ova dva projekta igram dijametralno suprotne karaktere.” Upravo ga taj kontrast dviju snažnih uloga, ističe, dodatno motivira i kreativno puni.

Privatni život

Posebnu pažnju privukao je i dio razgovora o njegovu privatnom životu. Mekić se prisjetio trenutka kada je upoznao svoju partnericu: “Naš sudbonosni susret dogodio se u klubu, iako su društvene mreže tada već bile svuda. Prišao sam joj staromodnim načinom — osmijehom, lijepim riječima i komplimentima, ali s mjerom.” Otkiva kako ga je osvojila zajednička ljubav prema crnom humoru, ali i činjenica da ga je naučila voljeti kućne ljubimce. Najteže mu, kaže, pada razdvojenost od partnerice i njihova petogodišnjeg sina dok snima u Zagrebu: “Moram priznati, malo bi žena moglo ono što ona može. U razdoblju od 14 mjeseci bila je praktički samohrana majka. Viđali smo se jednom tjedno, nedjeljom. Tada sam shvatio i kako žive pomorci — samo što je njima još teže.”

