GallaSandalla iz 'Života na vagi' o transformaciji: 'Kao da mi se tijelo suzilo iznutra'

Više od četrdeset kilograma lakši i s osmijehom koji odražava novo samopouzdanje, influencer GallaSandalla, jedan od najprepoznatljivijih kandidata posljednje sezone "Života na vagi", za RTL.hr progovorio je o svom velikom preokretu. No, njegova priča nije samo o gubitku kilograma, već o ponovnom pronalasku sebe.

Iako su rezultati itekako vidljivi, on sam kaže da teško primjećuje razliku. "Ja nigdje ne primijetim svoju transformaciju, ali dosta ljudi i poznanika najviše je vidi u faci i u konstrukciji tijela. No, tek kad stavim sliku s prve vage i slike od prije par dana, vidim ogromnu transformaciju, kao da mi se tijelo suzilo iznutra", ispričao je za RTL.hr.

Reakcije okoline nisu izostale — od obitelji i prijatelja koji su ga pratili na svakom koraku do brojnih fanova čija je podrška bila neprocjenjiva. Posebno emotivan trenutak doživio je na gaming festivalu "Connection" u Sarajevu.

"Tamo je bilo preko deset tisuća ljudi, većinom mojih fanova. Izašao sam na pozornicu ispred 6000 ljudi i srce mi je kucalo jer dugo nisam stajao pred tolikom publikom", prisjeća se. "Bili su zadovoljni ne samo oni, nego i njihovi roditelji. Govorili su mi: 'Pratili smo te na Životu na vagi, baš si puno smršavio'. Presretni su i zadovoljni, a ja se svaki dan slikam s njima i dajem autograme", poručio je.

Ključ uspjeha

Jedan od najljepših plodova njegovog sudjelovanja u showu su prijateljstva koja su ostala i nakon završetka emisije. GallaSandalla s ponosom priča o svojim cimerima Dominiku i Domagoju.

"Najviše sam ponosan na Domagoja. Gledao sam ga svaki dan i mislim da će za godinu dana biti u top stanju ako nastavi. Jako sam ponosan na njega, kao i na sve kandidate", dodao je.

Njihova povezanost ostala je čvrsta. "Cimeri se i dalje druže. Bili smo na Jarunu, šetali smo, družili se s obiteljima, snimali humoristične videe koji će uskoro izaći", otkriva. Njihova interna grupa nosi ime "Soba 7 Lešinari".

"Zovemo se Lešinari po Kanye Westovom albumu. Nekako smo se svi do finala, ja do sedmog tjedna, vukli kao lešinari, ali na kraju dana smo svi izašli kao pobjednici. Svi kandidati", objasnio je.

Svoje iskustvo danas koristi kako bi inspirirao druge. Njegova poruka je da ne treba čekati idealan trenutak za promjenu.

"Ljudi mogu krenuti od sada, od danas. Ne treba im ništa, samo inicijativa da krenu korak naprijed", poručuje. Iskreno priznaje kako je i sam dugo zanemarivao zdravlje zbog karijere. "Sam sam sebe ponizio i doveo se u takvo stanje. Ovaj show daje iskru da nas pogura", kaže.

Na kraju ističe ono što smatra ključem uspjeha. "Samodisciplina je ključ ovog uspjeha. Svi mi kandidati imamo samodisciplinu, a kad ona i posustane, treba se natjerati. Nemoj da sutra ne dođeš na trening, jer prekosutra, treći dan, više nećeš ni doći. To je taj efekt koji se dogodi", zaključio je za RTL.hr.

