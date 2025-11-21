Gabrijela iz 'Života na vagi' je trudna: Otkrila i spol

Gabrijela Crnjac (34) bivša je kandidatkinja showa ''Život na vagi'' koji smo pratili na RTL-u, a čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo. Bivša kandidatkinja je sada za RTL.hr podijelila lijepe vijesti. Kako je rekla za spomenuti medij, očekuje dijete, a trenutno je trudna pet mjeseci.

''Marijana Batinić je još 2017. rekla da neću biti sama cijeli život, a kada imaš svoje dijete nikada nisi sam'', rekla je Gabrijela za RTL.hr, dodajući: ''Osjećam se super, sve je u redu, Hvala Bogu.''

Dječak ili djevojčica?

Na pitanje o spolu i imenu djeteta, otkrila je:

''Nosim djevojčicu, a mislim da će se zvati Ella'', otkrila je za RTL.hr.

Inače, Gabrijela je javnost osvojila iskrenošću u showu, otvarajući se o dugogodišnjoj borbi s prekomjernom težinom. Posljednjih godina uspjela je stabilizirati kilažu i danas uživa u ispunjenom životu, spremna za novu životnu ulogu majke.

