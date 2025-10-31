Svi su gledali u trenericu Mirnu Čužić: Zasjala u haljini poznatog brenda

Večeras pratimo veliko finale devete sezone showa ''Život na vagi'', a među uzbuđenim kandidatima i njihovim obiteljima posebnu pažnju zasigurno je privukla trenerica Mirna Čužić koja je ove sezone vodila tim kroz 14 tjedana izazova, promjena i emotivnih prekretnica.

Za veliko finale devete sezone showa Život na vagi, trenerica Mirna Čužić zasjala je u upečatljivoj haljini brenda COAST, iza kojeg stoji dizajnerica iz Beograda.

Riječ je o dugoj haljini crne boje, a kosu je dignula u punđu. U skladu sa svojim prepoznatljivim stilom, Mirna je i ovoga puta spojila jednostavnost i eleganciju.

Pogledajte kako je Mirna Čužić izgledala u finalu.

Foto: Rtl

Uz već poznata tri finalista Nenu, Domagoja i Dominika, večeras gledatelji prate dvoboj između Mare i Ante, nakon kojeg će se jedan od njih pridružiti u borbi za glavnu nagradu od 20.000 eura. No napetost tu ne završava. Najbolji među nefinalistima osvojit će 7000 eura, što će dodatno začiniti atmosferu u studiju.

Veliko finale ''Života na vagi'' večeras pratite s nama UŽIVO na Net.hr-u od 20:15 sati na RTL-u ili putem platforme Voyo.

