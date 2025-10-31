ANKETA /

Finale 'Života na vagi': Tko će osvojiti titulu pobjednika nefinalista?

Foto: Rtl

Finale emisije pratite UŽIVO na net.hr-u od 20:15 sati

31.10.2025.
17:23
Hot.hr
Rtl
Deveta sezona ''Života na vagi'', čije finale danas pratimo UŽIVO na net.hr-u i platformi Voyo, od samog početka je izazivala snažne emocije, donijela brojne preokrete, uspone i padove. Kandidati su iz tjedna u tjedan dokazivali da promjena nije laka, ali je moguća uz trud, upornost i vjeru u sebe. 

No, uz glavnog pobjednika koji će ponijeti titulu i novčanu nagradu, pozornost je usmjerena i na one koji su show napustili ranije, ali nisu odustali od cilja. Mnogi od njih nastavili su s treninzima, promijenili prehranu i pokazali da borba za zdraviji život ne završava izlaskom iz showa.

Tko je po vama zaslužio drugu nagradu za titulu pobjednika nefinalista? Sudjelujte u anketi.

Tko bi po vašem mišljenju mogao osvojiti titulu pobjednika nefinalista?

Finale ''Života na vagi'' gledajte uživo u petak, 31.10. od 20:15 na net.hr-u, RTL-u ili platformi Voyo.

