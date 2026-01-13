Ekshumacija potresla cijelo Vrilo, Jakov se slomio u Katinom naručju! Mirjana bijesna na Antu

Nikola tješi Jakova i Ivicu zbog ekshumacije Josipovog tijela. U obitelji je teška atmosfera i Rajka želi ostati uz brata, ni ona ni Nikola ne žele napustiti Ivicu i Jakova. Čavka se raspituje o odlasku vještaka, a Šušnjara mu otkriva što se priča po Vrilu te dodaje da je vještak otišao bez rezultata. Raspituje se o svemu i Domazet. Badurina i Sikirica razgovaraju o istrazi. "Koliko si ti spreman ići protiv Vukasa?", zapitao je Badurina Sikiricu, koji priznaje da mu nije svejedno, no i da osjeća odgovornost prema Josi.

Vice komentira situaciju, a Ante mu zamjera riječi. Sestre Runje iščekivale su vijesti i uskoro im je Stipan otkrio da se ništa nije otkrilo. Josino tijelo ponovno se pokapa, a Ante, Čavka i Marko sretni su što se ništa nije otkrilo. "Nitko ne misli na pijuna, a može srušiti kralja", upozorava Ante i smiruje situaciju. Mirjana se ne smiruje, ljuta je na Antu što je od Marka napravio ubojicu. "Uvalio si Marka u sve to", rekla je Mirjana. "Ovo ti neću nikada oprostiti", kroz suze je zaključila.

Sikirica obavještava Ivicu da će učiniti sve da krivca za Josinu smrt privede pravdi. Jakov je utučen i pije sam u školi, sve dok ne naiđe Kata. Učitelj joj otvori dušu i plače u njezinom naručju. Sikirica dolazi u kuću Vukas i potpuno šokira Antu!

