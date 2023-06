Can Yaman zvijezda je serije 'Pun Mjesec' koju možete od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 gledati na RTL-u, ali i na PLAYU. Utjelovio je lik Ferita. On je zgodan, karizmatičan, vrijedan, uspješan poslovni čovjek koji izvana izgleda umišljeno, bahato i hladno. Iza sve ljepote i karizme Ferit je zapravo usamljen čovjek. Ne pušta nikoga blizu sebe, pogotovo žene.

Can često oduševljava obožavateljice fotografijama na Instagramu na kojima pozira u oskudnim izdanjima, a svoje mišićavo, istrenirano tijelo pokazat će i u scenama u bazenu u 'Punom Mjesecu'.

Propuštene epizode serije 'Pun Mjesec' možete gledati i na PLAYU.