FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EKSKLUZIVNO PREDSTAVLJENO /

'Dosje Jarak' dolazi na RTL: True crime serijal nikog neće ostaviti ravnodušnim

'Dosje Jarak' dolazi na RTL: True crime serijal nikog neće ostaviti ravnodušnim
×
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Riječ je o dokumentarcu čiju ćete sljedeću epizodu s nestrpljenjem očekivati

22.4.2026.
23:18
Hot.hr
Igor Soban/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Večeras je u Zagrebu, u Muzeju suvremene umjetnosti, ekskluzivno predstavljena druga sezona dokumentarnog True crime serijala 'Dosje Jarak', za koji su 'glavni krivci' Andrija Jarak i Dario Todorović.  Brojni uzvanici upriličili su serijal koji će gledatelje RTL televizije prikovati za male ekrane, a moderator eventa bila je poznato RTL-ovo lice, Antonija Blaće. 

'Dosje Jarak' dolazi na RTL: True crime serijal nikog neće ostaviti ravnodušnim
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Drugu sezonu otvara prva epizoda o Srđanu Mlađanu, a nastavlja se pričom o Martini Horvat, zatim slijedi potresna priča o trovačima iz Plaškog. 

'Silno smo se potrudili, osim mene i Darija, tu je i naša Marijana Čikić, na publici je da ocjene koliko smo uspjeli u tome', rekao je Andrija Jarak pred okupljenim uzvanicima u MSU-u. 

'Dosje Jarak' dolazi na RTL: True crime serijal nikog neće ostaviti ravnodušnim
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Druga sezona 'Dosjea Jarak' kreće na RTL-u 24. travnja od 21.15 sati.  Prve dvije epizode dokumentarnog True crime serijala prate Srđana Mlađana. Koliko je utjecajan serijal Dosje jarak, govori i činjenica da je nakon emitiranja druge sezone na platformi Voyo i novih saznanja iznesenih u 'Dosjeu Jarak', reagiralo i pravosuđe. 

Pogledajte video: Tko je kraljica a tko pijun u novoj šahovskoj aferi? Donosimo ispovijest čovjeka koji je sve znao prije 10 godina

 

Dosje JarakRtlVoyo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
