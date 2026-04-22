'Dosje Jarak' dolazi na RTL: True crime serijal nikog neće ostaviti ravnodušnim

Večeras je u Zagrebu, u Muzeju suvremene umjetnosti, ekskluzivno predstavljena druga sezona dokumentarnog True crime serijala 'Dosje Jarak', za koji su 'glavni krivci' Andrija Jarak i Dario Todorović. Brojni uzvanici upriličili su serijal koji će gledatelje RTL televizije prikovati za male ekrane, a moderator eventa bila je poznato RTL-ovo lice, Antonija Blaće.

Drugu sezonu otvara prva epizoda o Srđanu Mlađanu, a nastavlja se pričom o Martini Horvat, zatim slijedi potresna priča o trovačima iz Plaškog.

'Silno smo se potrudili, osim mene i Darija, tu je i naša Marijana Čikić, na publici je da ocjene koliko smo uspjeli u tome', rekao je Andrija Jarak pred okupljenim uzvanicima u MSU-u.

Druga sezona 'Dosjea Jarak' kreće na RTL-u 24. travnja od 21.15 sati. Prve dvije epizode dokumentarnog True crime serijala prate Srđana Mlađana. Koliko je utjecajan serijal Dosje jarak, govori i činjenica da je nakon emitiranja druge sezone na platformi Voyo i novih saznanja iznesenih u 'Dosjeu Jarak', reagiralo i pravosuđe.

