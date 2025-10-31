Dominik nakon pobjede otkriva: ‘Najviše sam plakao u zagrljaju trenera Ede’

Dominik je osvojio titulu pobjednika devete sezone showa ''Život na vagi'', a emisiju ste pratili uživo na net.hr-u. Transformacija koju je prošao zaista je impresivna. Od ulaska u show, Dominik je pokazao predanost, upornost i volju da promijeni život, a nakon završetka sezone priznao je da se osjeća lakše, snažnije i, kako kaže, napokon je ponosan na sebe.

''Dobro se osjećam. Lagao bih kada bih rekao da nisam umoran. Ovo je bio proces, izuzetno intenzivan, ali rezultat je tu'', rekao je Dominik za RTL.hr na početku razgovora, dodajući kako je umor prisutan, ali i da ima ispunjeno srce.

Kad ga pitate gdje vidi najveću promjenu, Dominik ne mora dugo razmišljati: ''Najviše u licu. Noge su sve tanje, trbuha nema. Supruga me doma traži po cijelo vrijeme!''', smije se pobjednik, priznajući za RTL.hr da ga supruga nikad nije vidjela ovakvog. ''Upoznala me s 15 kilograma više nego što imam danas, i sad se i ona mora priviknuti!”

Dominik iz 'Života na vagi': 'Koliko sam suza proplakao'

Jedan od najemotivnijih trenutaka intervjua bio je kada je Dominik govorio o svom treneru Edi. Za spomenuti je medij rekao:

"Edo je izrazito emotivan, ali zna i stati na loptu kad treba. On je zapravo jedan veliki dobrica. Koliko sam suza s njim proplakao u showu, mimo kamera... koliko nas je znao dirnuti s jednom pjesmom, jednim zagrljajem. Najviše sam zapravo puta plakao u njegovom zagrljaju. To je vrlo neobična slika, dva velika muškarca plaču jedan drugome u naručju, ali to je istina. Edo je veliki emotivac i s njim je sve bilo lakše."

Dominik je tijekom showa razvio posebnu povezanost s ekipom iz kuće. Zajedno s Gallom i Domagojem stvorili su WhatsApp grupu pod nazivom „Soba broj 7“ i održavaju svakodnevnu komunikaciju. Upoznao je Gallinu djevojku Mihelu, bio kod njega doma, te je imao priliku upoznati i Domagojevu obitelj. Kandidati su mu postali ljudi koji su mu ušli pod kožu, a posebno ga je impresionirao Domagoj i proces kroz koji je prošla Mare, koju je sada vidio u potpuno novom svjetlu.

Uz podršku cimera i trenera, Dominik za RTL.hr. ističe da je najveća snaga dolazila od kuće: ''Bez supruge ovo ništa ne bi bilo moguće. Da je ona rekla u bilo kojem trenutku ‘Dominik, teško mi je’ – ja bih odustao. Ali ona je stisnula zube, i mislim da je u ovom procesu njoj bilo teže nego meni.''

Razloga za sreću Dominiku ne nedostaje. Trenutno sa suprugom čeka peto dijete.

