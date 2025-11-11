Domagoj ispunio obećanje iz 'Života na vagi': 'Vratio sam se na sjever među svoju braću'

Bivši kandidat popularnog RTL-ovog showa Život na vagi Domagoj, strastveni navijač zagrebačkog Dinama, razveselio je svoje pratitelje emotivnom objavom s maksimirskog stadiona. Njegove riječi i fotografije s tribina otkrivaju duboku povezanost s klubom i navijačkom zajednicom.

Foto: Rtl

Na nizu fotografija objavljenih s Maksimira Domagoj je prenio atmosferu s utakmice, ponosno pozirajući u plavom dresu s vlastitim prezimenom i brojem 44. Posebno je istaknuo svoj povratak na sjevernu tribinu, poznato okupljalište najvatrenijih navijača.

„Kako sam i obećao, vratio sam se na sjever među svoju braću! Hvala im na velikoj podršci prije i sada nakon završetka“, napisao je Domagoj, a objavu zaključio snažnom porukom ljubavi prema voljenom klubu: „I naravno, znajte da nema većeg kluba od Dinama!“

Podsjetimo, Domagoj je i tijekom showa često naglašavao koliko mu Dinamo znači, a Edo ga je u jednoj epizodi iznenadio odlaskom na Maksimir. Zbog prekomjerne težine prije nije mogao često posjećivati stadion, no nakon izlaska iz Života na vagi odlučio je to promijeniti.

