U emisiju se prijavila zbog svojih humanitarnih aktivnosti, kako bi potencijalnu pobjedu donirala, a za dirljivu večer dobila je 38 bodova! Devet bodova udijelili su Siniša i Zlatko, a desetke su Vesni dale Marina i Ivana. "Sve je bilo odlično, ocjena je jer moram ostaviti prostora za druge", objasnio je Zlatko svoju devetku. "Bilo je sve jako lijepo, dirljivo, ukusno i fino", elaborirala je, pak, Marina desetku. S njom se složila i Ivana. Ova aktivistica i humanitarka, dobitnica nagrade 'Ponos Hrvatske', pripravu večere započela je desertom kojeg je nazvala 'Kolač mame Katice'.

Starinski recept Vesna je posvetila svojoj majci Katici, koja ju je naučila raditi slastice. Nakon deserta, Vesna je prešla na 'Šarenilo Dolca' - glavno jelo. "Možda je sve kupljeno na Dolcu", pretpostavila je Marina. Bila je u pravu, gospođa Vesna priredila je zdravo i ukusno glavno jelo, a potom se bacila na predjelo - 'Motovunsko brdo'. Pretpostavka o tartufati u predjelu bila je točna. Većina gostiju tartufatu nije nikada jela, no Vesna je odlučila riskirati! Nakon priprave jela, bacila se Vesna na pripremu stola i aperitiva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Goste je domaćica dočekala s četiri vrste aperitiva, no svi su odabrali isti - liker od rogača. "Meni je rogač bio baš fin, nisam ga nikad pio i mislio sam da je blažeg okusa. Bilo je resko i svidjelo mi se", otkrio je Siniša. Marina je otkrila da voli kolače od rogača te je se aperitiv dojmio. "Domaćica je na aperitivu bila baš dobra, prava domaćica", zaključio je Zlatko.

Uskoro je stiglo 'Motovunsko brdo'. Predjelo s tartufatom bila je domaćici najriskantnije jelo pa je pazila na intenzitet okusa. "Probala sam prvi put tartufatu i sviđalo mi se", komentirala je Marina. Predjelo mi se svidjelo, Vesna je to lijepo osmislila i napravila priču o Istri", pohvalio je domaćicu Siniša. Velike pohvale na račun predjela bile su sjajna uvertira za glavno jelo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Šarenilo Dolca' - rolana puretina i brežuljak od heljde idući su stigli pred ekipu. "Glavno jelo je bilo vrlo ukusno i zanimljivo te fino", komentirala je Marina. "Puretina je bila malo, na nešto me podsjećala, uhvatila me neka nostalgija, ne znam s čime je povezano. Inače, super", dodao je Siniša. Ivana je dodala da će heljdu uvrstiti u svoju prehranu kod kuće. "Heljda je bila fantastična iako nisam vješta s njom. Kopriva je bila fantastična, jedino mi je bilo žao što je je bilo malo", komentirala je Ivana. Glavno jelo pohvalio je i Zlatko! Tijekom večere, ekipa je otkrila Vesni da bi se i sami htjeli baviti humanitarnim radom. Trenutno je umirovljenica posvećena borbi za prenoćište za beskućnike u Zagrebu.

Veselje je uslijedilo i uoči deserta - 'Kolača mame Katice'. "Bilo je jako fino", otkrio je Siniša. "Bilo je ovo sjećanje na djetinjstvo", dodala je Ivana. Nakon večere, Vesna je ekipi udijelila poklone. "Ići će na posebno mjesto u mom stanu", komentirala je poklone Ivana. Marina se rasplakala, a onda je uslijedilo i emotivno iznenađenje za kraj večeri. Gospođa Vesna dovela je svog prijatelja Damira, člana 'ekipe od Lokomotive', čovjeka koji živi u teškim uvjetima. Damir živi u kući svog brata, bez vode. Tijekom razgovora s ekipom, Damir je otkrio kako živi. "Bilo je jako emotivno, posebno je to pokazala Marina", otkrio je Siniša. Marina se rasplakala. "Iznenađenje me iskreno dirnulo, čuti da netko nema vode me potaknulo na suze, osobno me pogodilo", dodala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vesna je ekipi za kraj nazdravila, u nadi da će se izboriti da Damir dobije vodu i da se što više ljudi angažira za pomoć potrebitima. "Život se sastoji i od lijepog i od tužnog - i to je to", zaključila je domaćica za kraj!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!