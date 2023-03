Umirovljenica Ljubica Popović iz Kaštel Kambelovca ima 72 godine i uživa u svojoj mirovini. U 'Večeru za 5 na selu' prijavila se kako bi promovirala vegetarijansku prehranu i stekla novo životno iskustvo. U slobodno vrijeme putuje te radi u vrtu, posebno je raduje rad s cvijećem. Budući da je Ljubica vegetarijanka, bilo je za očekivati da će ova dama upravo takav jelovnik poslužiti gostima! Na popisu njezinih namirnica našli su se kravlji sir, lisnato tijesto, mascarpone, šampinjoni, sejtan i ljuskice od soje. Za svoju večeru dobila je 37 bodova, a emotivnom atmosferom osvojila je cijelu ekipu.

Ljubica je pripravu svoje večere započela desertom 'Bella Italia'. "Bella Italia, tiramisu", procijenili su Tea i Davorin, a složila se i Nives. "Znam da voli Ljubica kavu i mascarpone sir", dodala je. Bili su u pravu - Ljubica je za desert spravljala tiramisu. "Nadam se da će napraviti kremu, onu talijansku", ispričao je Vedran. "Odraslima je to jedan od dražim kolača", opisala je Ljubica svoj tiramisu. Njemu su se posebno radovali Davorin i Nives. Nakon deserta, prešla je Ljubica na glavno jelo - 'Isto, a isto nije'. "To je ovaj sejtan, isto izgleda kao meso, a nije meso! Vjerojatno je to to", detektirao je Vedran. Slično su promišljali i Tea te Davorin. "Kao pašticada s njokima, ali nije meso nego je sejtan", objasnila je Ljubica. "Sejtan volim, ali ga ne jedem toliko često. Veselim se njezinom pripremanju sejtana", rekla je Nives koja se veselila petku cijeli tjedan. Nakon najbrže pašticade ikad, za predjelo je Ljubica poslužila 'Svašta nešto šareno'. "Volim šarene tanjure i pazim uvijek na to da ima puno boja, nadam se da će biti veseli tanjur", komentirala je Nives. "Mislim da bi to mogao biti kravlji sir, ljuskice od soje, možda čak nešto u lisnatom tijestu pa šareno", procijenio je Vedran. Bio je blizu - ružice od lisnatog tijesta te kuglice od tri vrste sira Ljubica je spravila za predjelo. Uz pomiješane emocije, sreću zbog večere kod Ljubice i tugu zbog kraja tjedna - ekipa je krenula na večeru, a dotad je ona dekorirala stol.

"Od Ljubice očekujem puno, baš me zanima kako će to ona odraditi, visoka su očekivanja", otkrio je Davorin. "Nema mesa, to znamo, valjda nećemo ostati gladni a sad, kako bude, bude", ispričao je Vedran tijekom vožnje u kombiju. Tijekom toga vremena, Ljubica je dekorirala stol te dočekala ekipu aperitivima: domaćom višnjom, nešpulom, orahovicom, narančom i šljivom. "Ljubica mi se činila mrvicu tiša nego inače, ipak je iza nje naporan dan pa onda možda i umor", ocijenila je domaćicu Tea tijekom aperitiva. "Aperitiv od naranče je bio savršen, nisam znala da tako nešto postoji", komentirala je Nives piće. Nakon kraćeg zagrijavanja, ekipa je nastavila s večerom.

Predjelo 'Svašta nešto šareno' stiglo je na stol, a kandidata se itekako dojmilo. "Predjelo je naizgled bilo baš lijepo dekorirano, baš me iznenadila Ljubica", rekao je Davorin. "Predjelo je izgledalo odlično, šareno, lijepo", komentirala je Nives. Velike je pohvale dobila Ljubica na račun predjela, a posebno za dekoraciju istog. Ljubica je ekipi objasnila da su i ona i njezini sinovi umjetnički tipovi koji vole sve što je lijepo. "Bio sam skeptičan, nisam ljubitelj vegetarijanske hrane, ali sve u svemu, pohvale", komentirao je Davorin.

Nakon pohvala za predjelo, stigla je i vegetarijanska pašticada - glavno jelo naziva 'Isto, a nije isto'. "Bili smo zabrinuti oko sejtana", ispričala je Tea domaćici, a Davorin je komentirao da mu sejtan odgovara, no ipak je prvenstveno ljubitelj mesa. "Za vegetarijance bravo, podržavam, ali meni daj meso", otkrio je. Domaćici je, pak, otkrila je, zbog okoliša važno ne jesti meso. "Ima li šanse da bi se netko od vas preobratio u vegetarijance?", pitala je Tea ekipu, a potom je Davorin otkrio da bi se mogao preobratiti s obzirom na to da mu je djevojka veganka. "Glavno jelo mi se nije baš svidjelo, umak mi je bio prežestok i onda mi to još više nije pasalo", komentirala je Nives, a Tea je pohvalila okus glavnog jela iako inače voli meso. Iako je Vedran pohvalio jelo, malu kritiku uputio je na račun prevelike začinjenosti glavnog jela.

'Isto, a nije isto' podijelilo je ekipu, a onda je na red stigao desert naziva 'Bella Italia'. Tiramisu je oduševio Davorina koji je odmah otkrio da je to toliko čekao! "Lijepe su bile posudice u koje je servirala i kakao koji je prosijala pa je ostao nekakav print", pohvalila je izgled deserta Tea. Tijekom deserta ekipa je razgovarala o svom iskustvu i tuzi zbog kraja sjajnog tjedna u kojem su se svi jako zbližili. "Okus kao da si u nebesima, pojeo sam skroz, cijeli desert", ispričao je o desertu Davorin, a pohvale je uputila i Tea.

Nakon kraja druženja, Ljubica je pozvala unučicu Nilu da gostima podijeli bakina iznenađenja. Djevojčica je gostima poklonila bakine fotografije Kaštel Kambelovca, koje su stigle uz posvetu te kutijicu u kojoj je bila djetelina s četiri lista. "Da vas prati sreća od srca", rekla je Ljubica, a Davorin je pustio i suzu. "Poklon me podsjetio na moga brata", rekao je Davorin. Nives se također rasplakala. "Taj lijepi poklon, jednostavno me raznježilo".

Divnu večeru zaključili su uz film 'Biciklist' kojeg je ekipi predstavio Milivoj Popović, poznati umjetnik i autor domaćeg animiranog filma te ponosni sin naše domaćice. "Pazilo se na svaki detalj, zvuk i sliku", komentirao je Vedran iznenađenje. "Dojam večeri je sjajan, samo malo tužan", dodala je Tea. Nakon emotivne večeri, Ljubica je zaključila da je večerom zadovoljna, a potom je slijedilo i proglašenje pobjednika. Prvo mjesto dijelili su Tea, Vedran i Nives, a potom su Davorin i Ljubica morali odlučiti tko će u konačnici odnijeti pobjedu.

Pobjednikom su proglasili Vedrana! "Finalni dojam večere, sveukupno, drago mi je što sam stekao svojevrsnu obitelj tj. svoje prijatelje, što sam ostvario svoj cilj da dođem i sudjelujem u 'Večeri za 5 na selu', bila mi je to želja odmalena. Da sam to očekivao pobjedu, nisam, jer stvarno svi smo se maksimalno trudili. Drago mi je što sam stavio svoju kvačicu za sudjelovanje", zaključio je Vedran nakon pobjede.

Nove epizode showa 'Večera za 5 na selu' čekaju vas svakim radnim danom od 20:15 samo na RTL-u!