Davor postao prvi duelist, a Mario pronašao ulaznicu za finale Farme: 'Ne mogu vjerovati, ponosan sam!'

Mario se budi sam u kućici nakon što je pobijedio u još jednom duelu sluga i otkrio nove tragove koji ga mogu odvesti u finalni tjedan. Dvoumi se treba li to podijeliti s Dorotejom, koja je također u istoj misiji kao i on...

Kišno vrijeme na imanju kvari planove obitelji pa su se prepustili komentiranju i kalkulacijama o odabiru prvog duelista. Na tapeti su bili Davor i Dario.

"Nema se što razglabati, zna se za koga će se glasati. Prvi duelist je Davor i bok!", naredila je Nikolina.

Ipak, Darko i Ivan odlučili su neočekivano porazgovarati s Davorom i Darijem kako bi zajedno vidjeli imaju li kao muški klan veće šanse za opstanak na imanju.

Foto: Rtl

"Bilo bi bezveze da smo dovde dogurali Darko i ja, toliko toga napravili, i sad da idući tjedan budemo na tapeti", zabrinut je bio Ivan.

Davor je obavijestio Manuelu da je plan prvo glasati za Rebeccu, a onda i za Marija.

U isto vrijeme, Mario je i dalje razbijao glavu gdje bi mogao proći ključni dio zagonetke, no ipak je odlučio još jednom pregledati cijelu kuću, a posebno kupaonicu. No zbog lošeg vremena svi su se motali po kući pa nikako nije uspijevao za trenutak ostati sam.

Odabir drugog duelista

Na imanje stiže voditeljica Nikolina Pišek jer na redu je velika odluka – odabir prvog duelista. Rebecca, kao gubitnica iz duela sluga, ima početna dva kamenčića, tj. dva glasa protiv sebe.

Davor je svoj glas dao Rebecci, kao i Dario. Anđa je pratila dogovor svog klana i kamenčić dobacila Davoru. Došao je red na Ivana i Darka koji su, unatoč pokušajima dogovora s njim, svoje glasove dali Davoru i šokirali ga.

Foto: Rtl

"Dvoličan, troličan, uopće ne znam kakav je", komentirao je Davor Ivana, a na njegovu je stranu stao i Dario.

"Nema smisla, stvarno sam razočaran!"

No, Ivan i Darko otkrili su kako su samo željeli ispitati teren u suparničkome klanu, nikad s dečkima nisu željeli sklapati nikakve ozbiljne dogovore.

Foto: Rtl

Davoru su svoje glasove pridodale i Nikolina, Doroteja, Rebecca i Mario. Manuela glas dala Rebecci.

"Možda nisam došao kad i oni, ali dao sam sve od sebe da zaslužim to mjesto u finalu pored njih", poručio je prvi duelist Davor razočarano, dodavši kako ne može vjerovati da je Ivana toliko strah Nikoline i ne želi glasati prema svom osjećaju.

Smanjenje klana

U isto vrijeme, Nikolina je kovala planove za dalje, birala nove saveznike i računala koga, uz sebe, želi u top 5 kandidata – Marija, Doroteju, Darka i Ivana.

"Vrijeme je da se klan smanji... Meni je žao, to tako mora biti. Nažalost, Anđa i Rebecca će biti prve na tapeti", poručila je.

Darko i Ivan držali su se skupa i taktizirali koliko mjesta ima u finalu. Otkrivši da Davorov moćni kamen ne postoji, sve im je manje predstavljao prijetnju.

"Ako nas pet budemo lojalni i držali se skupa, ništa nas ne može spriječiti da uđemo u top 5", smatrao je Darko.

Foto: Rtl

Pronađena ulaznica za finale

A osim taktiziranja, mora se marljivo raditi i na tjednom zadatku – pripremi proizvoda za sajam. Mario je iskoristio radnu akciju da još malo prošvrlja po kući i potraži ulaznicu koja ga može odvesti u finale. I konačno ju je pronašao, skrivenu u kupaonici!

Svoju ulaznicu Mario može pokazati pri svakom idućem glasanju, može je pokloniti nekome drugome ili zadržati za sebe.

"Prvi finalist, lijepo zvuči, ne mogu još uvijek vjerovati! Ponosan sam na sebe!", bio je oduševljen, odlučivši da će sve skrivati od Doroteje, koja je na istoj misiji.

Foto: Rtl

Čim je pala noć i nakon što su se uspjeli malo iskrasti nasamo, Mario je s Dorom krenuo u lažnu potragu za novim tragovima. Ona je, pak, vjerovala da su i dalje partneri.

"Pomažemo jedno drugome, samo se nadam da si vjerujemo, tj. da Mario vjeruje meni kao što ja vjerujem njemu", Doroteja je priznala.

Hoće li otkriti da je solo igrač i da je ulaznica već kod njega, pokazat će nova epizoda "Farme", sutra od 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.

