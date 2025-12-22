FREEMAIL
U BOŽIĆNOM DUHU /

Danka iz ‘Ljubav je na selu’ pokazala ukrašeni dom i prvi put predstavila sina

Danka iz ‘Ljubav je na selu’ pokazala ukrašeni dom i prvi put predstavila sina
Foto: Rtl

Uz zajedničku fotografiju osvrnula se na česta pitanja pratitelja o majčinstvu

22.12.2025.
11:54
Hot.hr
Rtl
Danka, gledateljima poznata iz RTL-ove emisije "Ljubav je na selu", ovih je dana na Instagramu pokazala kako je uredila svoj dom za blagdane. U dnevnom boravku dominira raskošno okićeno božićno drvce, dok su prozore ukrasile šarene lampice koje prostoru daju toplu i pravu blagdansku atmosferu.

Foto: Instagram

Pokazala sina i zahvalila

Podsjetimo, Danka je nedavno na Facebooku podijelila i emotivnu objavu u kojoj je prvi put predstavila svog sina Kristijana. Uz zajedničku fotografiju osvrnula se na česta pitanja pratitelja o majčinstvu te otkrila da je ponosna majka diplomiranog inženjera IT-a.

Istaknula je kako iza nje stoji težak period nakon neuspjelog braka koji je trajao 16 godina, ali i da je sve to prošla boreći se za stabilan i ispunjen život za sebe i sina. Naglasila je da joj je Kristijan dijete ljubavi i osoba koja će uvijek imati posebno mjesto u njezinu životu, zahvalivši se pritom pratiteljima na velikoj podršci.

Novu sezonu emisije Ljubav je na selu gledatelji mogu pratiti od ponedjeljka do četvrtka u 21:20 na RTL-u, a 24 sata ranije dostupna je na platformi Voyo.

 

Ljubav Je Na SeluRtlVoyo
