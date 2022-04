Modna revija koju je "Gospodin Savršeni" priredio djevojkama jedne je oduševila, a druge razočarala. Danijela je tijekom paradiranja u dizajnerskim krpicama Toniju uputila mrki pogled nakon čega ju je on pozvao na spoj.

Rezolutna Danijela je ipak popustila

Rječita Danijela na spoju se pravila nedodirljivom, Toniju je priznala da ju je povrijedilo to što je on dao ružu Josipi. Isto tako je dodala da shvaća njegovu odluku te je istaknula da on ima puno pravo izabrati kojoj će djevojci dati ružu.

"Na tvoj šarm više ne reagiram, sad se moraš više potruditi", poručila je Danijela Toniju tijekom spoja. No, simpatični Splićanin je ipak navukao osmijeh na lice rezolutne crnke, a cijela večer završila je ružom i strastvenim poljupcem.

"Stigla sam s čvrstim gardom, no kad vidim Tonija, zaboravim da sam bila ljuta i što sam trebala reći", priznala je zgodna Danijela koja je svoj gard odlučila spustiti nakon što joj je Toni poklonio ružu. Brzo je sve završilo strastvenim poljupcima.

Nakon večere i spoja uslijedio je koktel party na kojem su mnoge djevojke primijetile Danijelino super raspoloženje, djevojke su se, naravno, odmah bacile na komentiranje...