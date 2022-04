Gospodin Savršeni za novi je grupni spoj odlučio pripremiti nešto drugačije iznenađenje pa je u suradnji s poznatim hrvatskim dizajnerima iz modnog dvojca ELFS odabranim djevojkama priredio pravu modnu reviju. Danijela, Sara, Ela, Janet, Ksenija, Marija i Josipa odabrale su dizajnerske kreacije pa prošetale po modnoj pisti. I dok je Toni uživao u pogledu, dizajneri Aleksandar Šekuljica i Ivan Tandarić pomno su pratili modele te su naposljetku odlučili da je Sara pobjednica tog zadatka.

Spoj s Danijelom

Tijekom revije Toni je primijetio da mu je Danijela uputila mrki pogled pa ju je odlučio pozvati na spoj nasamo kako bi provjerio zašto je loše volje. „Na tvoj šarm više ne reagiram, sad se moraš više potruditi“, rekla je Danijela koju je povrijedilo što je Toni dao ružu Josipi, no shvaća da je to njegovo puno pravo i da je ova ljubavna igra ponekad kompliciranija nego što se čini. No Toni je tijekom romantične večere ipak uspio izmamiti osmjeh na Danijelino lice pa je ugodno druženje odlučio zaokružiti s ružom. „Stigla sam s čvrstim gardom, no kad vidim Tonija, zaboravim da sam bila ljuta i što sam trebala reći“, priznala je atraktivna crnka i potom strastvenim poljupcem Splićaninu zahvalila na ruži. „Nisam očekivao tako strastven spoj, a kad se dogodio taj neočekivani poljubac – vau! Nadmašili smo sve do sada, osjećam se sretno i ispunjeno“ otkrio je Toni, a Danijela je zaključila: „Ti pogledi i poljupci se ne mogu odglumiti, to je obostrano i mislim da se svašta može dogoditi…'

Koktel party

Nakon večere stiglo je vrijeme i za novi koktel party na kojem su djevojke s velikom znatiželjom, ali i malo ljubomore komentirale Danijelin spoj te njezinu promjenu ponašanja prije i nakon susreta s Tonijem.

„Mislim da treba krenuti u igru“, zaključila je Josipa kad je shvatila da svaka djevojka ima svoju taktiku za osvajanje Gospodina Savršenog dok je Amra priznala kako joj je teško gledati da Toni odvodi druge djevojke na razgovor.

Razgovori sa Sarom i Janet

Zgodni znanstvenik na prvi je razgovor pozvao manekenku Saru pa prokomentirao: „Super je djevojka, ali ne mogu zamisliti kako bismo izgledali zajedno jer tu ima puno mogućih problema…“ Vrijeme s Tonijem dobila je i Ela potom Janet koja mu je priznala: „Dogurali smo daleko, vidim da napredujemo i super se osjećam pored tebe.“ Za to vrijeme na koktel partyju djevojke su komentirale Karolinu te su sve zaključile kako baš nju vide kao pobjednicu ove sezone.

„Cure me u početku nisu smatrale konkurencijom i mislim da ih živcira to što ne znaju što je Toni vidio u meni, što ga kod mene fascinira“, komentirala je Karolina i priznala da se vidi u finalu, ali da je još prerano reći da je zaljubljena.

Ceremonija ruža

Na novoj ceremoniji ruža Toni se ponovno pronašao u problemu jer je trebao odlučiti koja će djevojka napustiti show te kojoj će djevojci dati bijelu, tzv. divlju ružu koja će odabranoj sretnici dati posebnu moć da preotme jedan spoj. I baš kad se ceremonija bližila kraju, a ruža je bilo sve manje, pojavila se voditeljica Antonija Blaće s dobrim vijestima kako na večerašnjoj ceremoniji nitko neće ispasti. Divlju ružu dobila je samozatajna Dijana, kojoj je Toni na taj način dao do znanja da se više izbori za sebe dok je posljednju crvenu ružu dobila Ksenija: „Zasad uzimam ružu, no ne mogu se boriti za muškarca kojeg ni ne vidim, ne pričam s njim“, napomenula je, a Toniju nije bilo drago kako je reagirala.

Pred trećim Gospodinom Savršenim zaista nije lak zadatak, djevojke postaju sve više nestrpljive, a spojevi sve intenzivniji.