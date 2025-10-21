Dan za igru i Dinamov stadion: 'Osjećaj koji ću pamtiti do kraja života'

Nakon jučerašnjeg velikog izazova u ''Životu na vagi'' koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo u kojem je Dominik osvojio mobitel da se čuje s obitelji, a Nena ostala bez nagrade koja joj je bila nadomak ruke, danas su se strasti smirile i natjecatelji su se vratili svojoj svakodnevici.

''Bližimo se kraju 'Života na vagi', znamo da su protekli dani bili naporni i teški pa je danas dobra prilika za opuštanje“, najavljuje Edo, a Mirna objašnjava: ''Nalazimo se na jednom čarobnom mjestu koje budi uspomene iz djetinjstva - eto nas u igraonici!''

Foto: Rtl

Natjecatelje očekuje mali, ali zabavan izazov u četiri discipline: udaranje automata čekićem, odmjeravanje jačine udarca na boksačkoj vreći, kuglanje i košarka. „Uz košarku sam odrastao i volim je, tako da sam se razveselio svemu“, kaže Dominik, a Mare dodaje: ''Najzanimljiviji mi je boks i onda kuglanje. Htjela bih ići u kino, super mi je nagrada i to bi me stvarno razveselilo.''

Mare iz 'Života na vagi': 'Želim dati sve od sebe'

Kako bi natjecanje bilo pošteno, cure će se natjecati međusobno, a dečki protiv dečki. ''Spreman kao zapeta puška, idemo pobijediti još jedan izazov'', samouvjeren je Dominik.

Foto: Rtl

No dan neće stati na igri. Natjecatelje očekuje još jedan masterclass i posljednji trening prije vaganja. „Uvijek prije last chancea je nervozica, iščekivanje što će biti, to je najteži trening“, priznaje Domagoj. „Od samog jutra sam nabrijana i spremna za posljednji trening prije vage“, kaže Nena, a Mare dodaje: ''Želim dati sve od sebe na treningu.''

Foto: Rtl

Na kraju dana slijedi veliko iznenađenje - Edo će Domagoju prirediti trenutak koji će sigurno zauvijek pamtiti. ''Vodim te na jedno mjesto“, najavljuje Edo, a kad dozna da je riječ o Dinamovu stadionu, Domagoj će biti oduševljen: ''Osjećaj koji ću pamtiti do kraja života.''

Foto: Rtl

