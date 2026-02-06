FREEMAIL
DIVLJE PČELE /

Cvita priređuje Kati šok! Domazet skriva bolnu tajnu?

Cvita priređuje Kati šok! Domazet skriva bolnu tajnu?
Foto: Rtl

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u, a serija je dostupna i na platformi Voyo

6.2.2026.
12:02
Hot.hr
Rtl
Jakov pije u očaju dok otac ne dođe po njega, a Cvita i Tereza razgovaraju o uništenoj haljini. Kata upada u kuću obitelji Vukas pa naređuje svojoj sestri da se vrati kući, no Cvita joj priređuje veliki šok.

Cvita priređuje Kati šok! Domazet skriva bolnu tajnu?
Foto: Rtl

Badurina njeguje Domazeta, a tijekom razgovora on konačno doznaje ime generalovog sina, nakon čega mu se pogorša stanje. Teška ratna sjećanja otkrivaju bolnu istinu?

Cvita priređuje Kati šok! Domazet skriva bolnu tajnu?
Foto: Rtl

Čavka ide pred tužitelja, a Vice ima osjećaj da se Tereza brine zbog Milanove sudbine. Ante i Marko raduju se zbog dobre vijesti, no u isto vrijeme Cvita je tužna i pogođena jer je u pitanju njezina sestra. Rajka pokušava uvesti reda u odnos Teodore i Jakova, a u Vrilo dolazi i vašar.

Cvita priređuje Kati šok! Domazet skriva bolnu tajnu?
Foto: Rtl

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u, a serija je dostupna i na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO:Na Dori će se pjevati Dora, Izrael prvi na kladionicama, Srbija ide s pjesmom Jugoslavija

 

Divlje PčeleVoyo
