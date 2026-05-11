Crna svinja, patka ili fiš? Plavi tim: 'Pokazat ćemo chefu Toniju kako se riječna riba pravi'
Gosti u večerašnjoj epizodi 'Igre chefova' bit će članovi KUD-a Smilje iz Slavonskog Broda, a timovi će im pripremati crnu svinju, patku te soma i šarana na slavonski način.

Čim su ušli u kuhinju, natjecateljima je bilo jasno što ih danas čeka. „Ohoho! Slanina, kulen, rakija, kobasica, malo svinjetine, som, šaran, patka… ko doma“, veselo će Andro, a Helena nastavlja u istom tonu: „Vidi čvaraka… srce odmah naraslo.“ Ni Ines nije drukčije reagirala: „Meni je slavonska hrana - hrana za dušu. Nekako te u prsima razbudi i dirne, teška emocija.“

Chefovi nisu ušli u kuhinju s njima pa su shvatili kako će sami morati odabrati što će kuhati. „Samo sam pomislio - Andro. Tajno oružje. Helena je isto tu, top“, smatra Ivan, a Andro je već zamislio čime će plavi tim pokušati osvojiti svoju prvu pobjedu. „Danas smo na mom terenu i danas plavi tim ne ide u eliminacije, nema šanse“, samouvjereno tvrdi dok Helena želi da pokažu chefu Toniju kako se pravi riječna riba.

Naposljetku su plavi odabrali ribu, crveni crnu svinju, a Tiborovi će još jednom pripremati patku. „Lagano me som i šaran gledaju. Nisam nikad s tim radio, ali prihvaćam izazov i idemo naprijed“, iskren je Toni. Tibor je zaključio da trebaju pripremiti nešto tradicionalno, no priznaje da će ovaj put biti lukaviji i da će ići na jače pečenje ne bi li to urodilo plodom kod gostiju, a Stivena muči hoće li njihovo jelo ipak biti previše moderno za goste.

No Tonijev plavi tim kreće jako, uvjeren da je ovo njihov dan. „Velika je motivacija, emocije su proradile čim sam vidjela KUD i čula slavonske tamburice. Mama je često radila tako da sam voljela jesti fiš. Tajna mamina fiša je bila ljubav“, rekla je Helena, a Andro se slaže s njom: „Za dobar fiš paprikaš potrebni su luk, šaran, paprika i ljubav.“

Zašto će chef Toni imati najviše pitanja, pripadaju li limun i masline slavonskom tanjuru te koji će se tim morati oprostiti od jednog člana - ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

