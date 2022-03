Dan poslije upoznavanja Gospodina Savršenog i prve ceremonije ruža neke djevojke pričaju o curama koje su napustile show, a neke komentiraju Tamarin konflikt s Oliverom koji se nastavio i nakon prospavane noći. Tamara je odlučila da neće više biti tolerantna prema Oliveri dok Olivera smatra kako je ona velika manipulatorica koja izigrava žrtvu te da je više neće doživljavati.

Ipak, atmosfera se naglo promijenila kad je Stankica donijela muffine na kojima su bile fotografije nekih djevojaka. Ubrzo dolazi Toni, koji je objasnio da djevojke čije su fotografije na muffinima ostaju u vili, a Maria, Matea, Danijela, Tamara, Olivera, Polina, Josipa i Dorotea idu s njim na grupni spoj. Kad je bio na odlasku, Dorotea je krenula za njim kako bi ponovno bili malo sami i ovaj joj je put uspjelo - Toni ju je povezao do lokacije na kojoj će se održavati grupni spoj. „Pokazuje da ima samopouzdanja, što je bitan faktor“, komentirao je Gospodin Savršeni.

Ostale djevojke stigle su na školsko igralište, gdje su ih već čekali Dorotea i Toni. Dorotea je držala Tonija ispod ruke, što se nije svidjelo ostalim djevojkama. „Uživate, vidimo“, bila je sarkastična Danijela, a i Polina i Josipa željele su biti na Doroteinu mjestu. Toni im je rekao da će igrati graničara i odabrao je Oliveru i Mariju za kapetanice. „Jako mi je bitno da se moja buduća djevojka bavi bilo kojom vrstom sporta jer sport igra veliku ulogu u mom životu“, rekao je Toni. Tijekom igre Toni je primijetio da je Tamara odsutna i potištena, što je nastavilo živcirati ostale djevojke jer smatraju da dramatizira samo kako bi privukla pozornost. Danijela je iskoristila situaciju i Tonija zalila vodom kako bi skinuo majicu, što je popravilo atmosferu među djevojkama. „Dobar je ko dobar dan“, komentirala je Danijela, a s njom su se složile i ostale cure. „Stvarno dečko izgleda divno“, rekla je Polina.

Djevojke u kući vrijeme su kratile igrom pitanja i odgovora. Dijana im se povjerila da nikad nije imala pravu vezu, što je djevojke iznenadilo. „Mislim da je velika šansa da se Dijana zaljubi, apsolutno je došla po to“, zaključila je Stankica, a s njom se složila i Kristina. Dijana, Kristina, Stankica i Bruna nastavljaju pričati o Toniju, a Bruna sve nasmijava svojim nagađanjima o njemu. Na drugom kraju vile Amra i Janet ponovno su pričale o odnosu Tamare i Olivere i na kraju su zaključile da se nikad ne bi zamjerile Oliveri jer ne žele biti na njezinoj crnoj listi nakon što su vidjele kako razgovara s Tamarom.

Sat tjelesnog bio je gotov, djevojke su odjenule seksi školske uniforme i vratile se u školske klupe. Predavanje je, naravno, držao profesor Toni koji je za njih pripremio lagani ljubavno-znanstveni test. Djevojke su se manje natjecale u znanju, a više u dobivanju Tonijeve pažnje. „Definitivno se mogu zamisliti s njim u vezi zato što je lijep, pametan, zgodan, znači, sve to“, rekla je Polina, a Maria je dodala kako nije znala da nosi naočale te da mu dobro stoje. „Imamo li pravo na instrukcije? Zbog ljubavi sam spremna naučiti čak i fiziku i matematiku“, zaključila je Dorotea.

Toni je nastavio s ispitivanjem, no Danijeli to nije smetalo: „Bila je ovo neka zanimljiva fizika. Inače je nisam voljela, a ova mi se svidjela i s ovih sati ne bih bježala.“ Najviše točnih odgovora imala je Tamara, no ni to ju nije oraspoložilo. Toni je s djevojkama popričao i o temi bullyinga te je podijelio svoja iskustva iz školskih dana. Pridružile su mu se Dorotea i Josipa, a Tamara je zaključila: „Htjela bih da iz ovoga svi naučimo nešto i krenemo funkcionirati bolje. Da žena ženi nije vuk i da se međusobno podržavamo. Sve osobe koje su šutjele kad me Olivera prozivala, svojom su šutnjom to odobravale.“

Grupni spoj bio je gotov i Toni je pozvao Tamaru na druženje nasamo. Tema spoja bila je maturalna večer jer je Tamara svoju propustila pa je dobila i maturalnu haljinu. „Vesela sam, ali znam da će biti neki problem poslije“, komentirala je, a Gospodin Savršeni je rekao: „Uz to što je lijepa, privukla me svojom energijom. Definitivno ima nešto s moje strane, ali još nisam dovoljno siguran da ima nešto s njezine strane pa je ovo idealna prilika da to ispitam.“ Tamara se nije mogla opustiti i Toni je primijetio njezinu tremu i nesigurnost, a ona mu je objasnila zašto je potištena. Potom joj je otvoreno rekao kako je spreman za obitelj, da mu se sviđa, a onda mu je i ona priznala da se i on njoj sviđa. Dao joj ružu i time potrebno vrijeme da se opusti i pokaže svoje pravo lice. „Voljela bih se potruditi oko njega i dati mu do znanja da mi se sviđa, samo još moram vidjeti kako“, iskrena je Tamara.

Tamara se u vilu vratila s ružom, ali djevojke su joj brzo pokvarile raspoloženje komentarima kako dobiva Tonijevu pažnju zbog suza, što je nju pogodilo i rastužilo jer smatra kako ni s kim u vili ne može biti u dobrim odnosima.