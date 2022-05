Neven Ciganović je u svom "Modnom sudu" ugostio nekadašnjeg mistera turizma svijeta Phillipa Klevu, koji je još poznat i po tome što se ljubio s glumicom Kim Cattrall, piše RTL.HR.

On je na početku emisije na upit voditeljice Marije Pajić otkrio kako se tada osjećao.

"Osjećaj je bio dobar i zanimljiv. Imao sam veliku tremu i nisam u biti znao što ću ni kamo ću", priznao je Phillip.

Prva se na puškometu "Modnog suda" našla pjevačica Lidija Bačić.

"Mislim, to je neko njeno uobičajeno izdanje. Uvijek želi istaknuti taj seks, seks, seks više-manje na 'izvol'te'. Recimo da su se svi već naučili na takvo njezino izdanje tako da bih ja rekao da njoj stoji. Izaziva i priziva takvu vrstu publike. Možda ove cipele i ovaj pojas na ovu neku haljinicu od trapera, ako se ne varam, možda ja to ne bih tako kombinirao da sam na njezinom mjestu", rekao je Phillip.

Haljina joj je premala?

Ciganović je, pak, kazao da mu se sviđa Lidijina modna kombinacija, no primijetio je da joj je možda premala zbog bujnog poprsja.

"Moram reći da to njoj jako lijepo stoji, ustvari - savršeno ističe sve njezine obline i taj njezin seksepil. Vidi se u biti da Lidija gaji jedan rokerski stil i to je dobro ukomponirala s ovom jeans haljinicom koja je po mom ukusu, možda za broj premala vjerojatno zbog bujnih prsa, ali joj jako lijepo stoji. U principu kada vidite to tijelo, ona i dalje izgleda kao salivena. Moram priznati da se meni sviđa taj njezin stil koji je možda prenaglašena seksepilnost, ali sviđa mi se taj njezin savršen vokal tako da taj spoj jednog i drugog - meni to zajedno ide. Mi imamo svega dvije pjevačice koje mogu stati uz bok Lidiji", istaknuo je.

No, Cigi smatra da je Lidija nipošto nije hrvatska Kim Cattrall.

"Ne, Lidija je puno mlađa i puno zgodnija od Kim Cattrall jer je ona stara babetina", kazao je.

Nakon Lidije, na "Modnim sudu" se našla Kourtney Kardashian i njena nesvakidašnja vjenčanica.

'Najružnija sestra Kardashian'

"Ne znam. Meni se ovo baš ne sviđa jer prikazuje silnu čednost s ovim križićem i taj neki puritanski način života, kao što se Amerika prikazuje, a uostalom, opet na 'izvol'te'", rekao je Phillip.

No, Cigiju se svidjela Kourtneyina vjenčanica.

"iznenadit ćeš se, ali meni je ovo jedno od njezinih boljih izdanja. Naime, meni ovo je baš za stil vjenčanja u Las Vegasu", tvrdi Cigi.

"Nešto kao Nives Drpić?", priupitala je voditeljica.

"Upravo to. Ne treba biti ništa klasično. Meni je ova haljina vrlo jednostavna, kombine kroja, bijela, seksi joj stoji. Inače, meni je ona jedna od ružnijih sestara Kardashian. U stvari, najružnija sestra Kardashian da budem precizan, no ovdje mi izgleda jako dobro. Sviđa mi se kako su to oni povezali jedno s drugim, ali sad smo ih gledali na raznoraznim crvenim tepisima, ali moram priznati da je ovo najbolje izdanje", istaknuo je Ciganović.