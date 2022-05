Tko je ovotjedni top, a tko ovotjedni flop u RTL Exkluzivu Nevenu Ciganoviću pomogla je odrediti bivša Miss Universe Hrvatske, Ivana Paris.

Voditeljica Marija Pajić Ivani je na samom početku emisije rekla da izgleda odlično i da je dugo nismo vidjeli.

"Niste jer sam kući, ali tu i tamo znam izaći. Hvala vam na pozivu tako da moj prijatelj i ja malo iskomentiramo što nismo već dugo komentirali", kroz smijeh je rekla Ivana, a Cigi je dodao: "Jednom misica, uvijek misica".

Hana Huljić Grašo i Petar Grašo bili su prvi na meti oštrih kritika stručnog žirija. Modni styling koji su odabrali za proslavu Severinina 50. rođendana, nije baš oduševio žiri.

"Meni je općenito njezin izgled, ne samo sada nego i inače, kao jedna žena od 50 godina iz Engleske koja šeće parkom. S obzirom na to da ima 31 godinu, smatram da bi trebala možda dodati malo boje, možda malo suziti ili skratiti suknju, tako nešto. Njoj to dobro stoji, no kada bih gledala nju i mamu Vjekoslavu, meni je ona seksepilnija", rekla je Ivana uz smijeh, a s njom se u potpunosti složio i Cigi.

"Isto mislim da je mama puno seksepilnija, ali moram isto tako primijetiti da su točke isto omiljene i Danijeli Martinović. Ovo nije slučajan odabir jer je možda mislila da će se sresti tamo na rođendanu. Izgleda svježe i ne znam je li to baš zato što je pored Petra, ali izgleda definitivno svježe i znaš kako kažu - majčinstvo ti daje neku svježinu", komentirao je Ciganović, a Ivana je dodala kako uvijek izgledaš svježe kad si trudna.

"Ti to Ivana znaš kao majka", ubacila se Marija, a Ivana se nasmijala i kratko potvrdila.

"Nisam još bio trudan pa ne znam. Moram to nadoknaditi kod estetičara", našalio se Cigi pa se vesela ekipa prebacila na komentiranje pjevačice Nike Turković.

Ivana Paris uzdahnula je i komentirala kako je modna kombinacija koju Nika nosi zapravo stil današnjice.

"To je nešto što je trendi, nešto što je over-sized komad. Ona ima taj over-sized sako, ali to je nešto u čemu smo je već vidjeli masu puta. Ona sad propagira neku urbanu modu. Mislim da se ovdje radi o promociji njezina videa koji je revolucionaran jer se ondje muškarci ljube, ženske se ljube. Ne znam što je tu revolucionarno danas", priznao je Cigi, dok je Marija komentirala kako više ne postoji "seksepil a la Severina".

"Mislim da je to samo Severina zadržala", rekla je Ivana, a Cigi je u niz dodao i Rozgu i neke druge pjevačice starije generacije.

"Ove naše generacije", prekinula ga je Ivana kroz smijeh, a Marija je prva dva modna suda zaključila riječima "staro-mladih".

U ostaku modnog suda komentirali su Haris Džinovića, Kolindu Grabar Kitarović, Nikolinu Pišek, Velimira Zajeca i Milu Horvat.