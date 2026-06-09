Četrdeset tanjura dijeli ih od 25.000 eura, a finalisti kažu: 'Zadnji ples neka bude najbolji!'

Prošli su audicije naslijepo, brutalnu finalnu selekciju, 15 timskih zadataka i dva stresna polufinala, kuhali u eliminacijama i sada je pred Bartolom, Tonijem i Matom još samo jedno, ključno kuhanje. Večeras ćemo doznati tko osvaja bogatu nagradu i postaje pobjednik prve sezone 'Igre chefova'!

„Od početka do kraja… tko bi rekao! Bartol u finalu“, emotivan je posljednji predstavnik plavog tima kojem je mentor bio chef Toni. „Zadnji ples neka bude najbolji“, poručio je i zagrlio se sa svojim suparnicima Tonijem i Matom.

Foto: RTL

S druge strane radne jedinice stajat će Toni, član sivoga tima chefa Tibora. „Puno stresa, puno izazova i nekih novih stvari koje sam morao raditi u momentu… težak proces“, iskren je Toni, koji za sebe ponosno kaže da je bio u možda najviše eliminacija i nije ispao. Prošao ih je čak 15, a pred samu završnicu straha nema: „Uzbuđen sam i jedva čekam da krenem.“

„U finalu sam, smatram zasluženo. Bez lažne skromnosti, tu mi je mjesto. Bitno mi je da ostavim srce na tanjuru“, jasan je finalist Mato.

Ponos, ali i sjeta zbog završetka ove kulinarske avanture, osjete se i kod njihovih mentora koji su s njima proživljavali svaki uspon i pad. „Kad kažem da nam je ovo bilo prekrasno iskustvo, nimalo ne lažemo. Od samih audicija već se osjetila odlična energija i kako smo se više družili, energija je postajala još bolja. Sad smo došli do jednog vrhunca, jako sretno ulazimo u ovo finale - ponosni i na sebe i kandidate“, kaže chef Tibor.

Foto: RTL

Chef Toni ne skriva da je show promijenio i njega samog: „Bilo bi mi žao da nisam na ovo pristao, da upoznam ekipu koja je bila tu i Stivena i Tibora. Žao mi je što je kraj.“ Emocije ne skriva ni chef Stiven: „Nadam se da ćemo ponavljati ovakve stvari i mislim da smo dobili jednu povezanost za cijeli život.“

Posljednji zadatak koji je postavljen pred finaliste testirat će njihove granice izdržljivosti, organizacije i kulinarske zrelosti. Pred njima su točno četiri sata kuhanja za meni od četiri slijeda. Nakon 120 minuta morat će servirati hladno predjelo. Točno 45 minuta kasnije na stolove stiže toplo predjelo. Još 45 minuta poslije toga na redu je glavno jelo, a posljednjih pola sata ostaje im za desert.

„Svaki finalist servirat će 40 tanjura, to nije baš lagan zadatak“, upozorava voditeljica Marijana i otkriva da trebaju oduševiti pravu gastro elitu. Osim chefova Stivena, Tibora i Tonija, večeras će i Tomaž Kavčić, Ana Ugarković, Gabriela Filca, Stefano Cosattini, Dino Šeparović, Marin Pleše i Hrvoje Zirojević sjesti za sudački stol i secirati svaki segment jela. „Ekipa koja je došla je vrh kulinarstva i ako itko može dati sud, mislim da su oni pravi ljudi za to“, komentira chef Toni, a Tibor nimalo ne sumnja u finaliste: „Siguran sam da će ih impresionirati kao što su impresionirali sve dosad.“

Foto: RTL

U ovoj kulinarskoj borbi finalisti ipak neće biti potpuno sami. U pomoć im stižu bivši natjecatelji prve sezone 'Igre chefova', a svaki od trojice finalista dobio je priliku odabrati tri osobe u svoj tim. „Drago mi je što su tu i što će nam danas biti podrška“, priznaje Mato.

Strategije su odmah podijeljene. Bartol je u svoj tim uzeo Andru, Luku i Ines, vjerujući u njihovu preciznost. Toni je igrao na kartu motivacije i odabrao Ivana, koji je prvi ispao iz top 18, te Daniela i Ivu. Mato se odlučio za provjerene snage i u tim uvrstio svog rođaka Ivana, Valentinu i Mariju.

Kakve su Toni, Bartol i Mato složili menije, kako su rasporedili zadatke i tko će na kraju podignuti pobjednički tanjur prve sezone 'Igre chefova' te kući odnijeti 25.000 eura - doznajte u napetom finalu večeras od 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!