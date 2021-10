U srijedu navečer u showu "Večera za 5 na selu" domaćica je bila Priscila Martinović, Brazilka iz Sao Paula koja je gostima pripremila spoj mediteranske i južnoameričke kuhinje i tradicije.

Simpatična Priscila nasmijano je dočekala svoje goste te im je za aperitiv pripremila caipirinhu, poznati brazilski koktel koji je sve oduševio, baš kao i opuštena domaćica. Potom je Priscila gostima za predjelo ponudila kruščiće od tapioke, paštetu od tune i salatu s inćunima.

"Izgledalo je savršeno, na tom tanjuru ništa ne bih promijenila", pohvalila je Ivana, a svi su tražili tapioka pecivo više jer im je ono bilo preukusno. Za glavno jelo bile su poslužene kozice u umaku servirane u "tanjuru" od hokaido tikve te riža, inače često jelo u Brazilu.

"Nisam to nikad probala, ali mogu reći da je odlično", pohvalila je Karloti, dok je Ivana komentirala obilnu porciju: "Ajme meni, koliko toga ima i kako ćemo sve to pojesti?! No tikva s kozicama je bila zanimljiva."

Brazilsko-dubrovačka fuzija glazbe i plesa

Priscila je za kraj napravila čak dva deserta – dalmatinsku rožatu na brazilski način te hladnu tortu od kokosa, koju njezin suprug voli jesti.

"Kolač je bio savršen, a puding je bio kao rožata. Jako ukusno, ali količinski previše", rekla je Karloti, dok se Ivana opet pitala – "A tko će sad ovo pojesti?!"

Za iznenađenje Priscila je priredila brazilsko-dubrovačku fuziju glazbe i plesa, a oduševljeni gosti su potom išli na ocjenjivanje. Karloti i Zoran nagradili su je desetkama jer im je sve bilo ukusno i besprijekorno, dok su je Matej i Ivana ocijenili devetkama.

"Dajem devet teška srca, sve je bilo super – od hrane do energije, ali večera od Mateja mi je bila pozitivnija i on mi je favorit", priznala je Ivana pa je tako Priscila ukupno zaradila 38 bodova.

Sutra kuha Zoran, a može li on skuhati večeru za četiri desetke – pogledajte u četvrtak u 20.15 sati na RTL-u!