Posljednji dan u 'Večeri za 5 na selu' u Slavonskom Brodu i okolici domaćica je bila menadžerica Vanesa, koja je za goste pripremila jelovnik koji se sastojao od predjela naziva Frr Frr, glavnog jela Ljuti pigi i deserta Odmotano zamotano.

Predjelo se svidjelo svima osim Zdravki koja je voli fazana, lungić s rižom dobio je neke kritike zbog umaka, a u baklavama su svi uživali. Gosti su komentirali kako je vladala malo napeta atmosfera, domaćica je za svoju večeru dobila 29 bodova i završila na posljednjem mjestu, a pobjednica slavonskog tjedna je kuharica Agica!

Vesela ekipa u kombiju pjevala je do Vanesine kuće, a kad su stigli, domaćica im je ponudila aperitiv koji su ponovno popili naiskap. „Dosta mi je tih rakija i toga na eks, nisam naviknuta na to i nemam pojma zašto smo to započeli“, komentirala je Zdravka, a Stanislav je smatrao da je to njihova tradicija.

Odale su je kore za baklavu

Počeli su s predjelom - paštetom od fazana i pogačicama, a sitne zamjerke imali su Zdravka, koja ne voli fazana, te Stanislav kojem je nedostajala barem rajčica zato što mu je bilo jako suho.

Svinjski lungić s paprikom i rižom poslužen je za glavno jelo. „Ne odgovara mi umak“, rekla je Zdravka, a Stanislav je dodao kako bi on odvojio meso od tog umaka. Agici i Željki sve je bilo odlično.

Kad je Vanesa za desert poslužila baklave od oraha, pistacija i lješnjaka, Zdravku je zanimalo jesu li to kore iz trgovine ili ih je sama razvlačila, a domaćica je priznala kako to ne zna raditi.

Pobjednica je Agica

„Nije joj to minus zato što nisam ni očekivala da to zna“, komentirala je Zdravka. Agici se svidjela dekoracija deserta, no ipak joj je sve to bilo previše moderno, a Stanislav se složio s njom. No svima se okus jako svidio i komentirali su kako su baklave bile odlične, a Agica je tražila još.

Nakon poklona uslijedilo je Vanesino iznenađenje - kokteli i pjesma Dječjeg crkvenog zbora 'Staro Petrovo Selo'. Vanesa je potom pročitala poredak: na petom mjestu bila je ona, na četvrtom mjestu Zdravka, treće mjesto dijelili su Željka i Stanko, a pobjednica je bila Agica!

Vanesa je za svoju večeru dobila desetku od Željke, Stanislav je dao sedmicu zbog predjela i glavnog jela, Agica je dala sedmicu zbog nedostatka tradicionalne hrane, a Zdravka peticu zbog fazana i umaka u glavnom jelu.

Tko će kuhati sljedeći tjedan te kakvi nas specijaliteti i iznenađenja očekuju - ne propustite pogledati u novim epizodama kulinarskog showa 'Večera za 5 na selu' - od ponedjeljak do petka od 20.15 sati na RTL-u.