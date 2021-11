U ponedjeljak navečer u showu "Brak na prvu" nitko nikoga nije štedio riječi te su svi bez dlake na jeziku komentirali odnos Sanele i Edina, a međusobne prozivke rezultirale su suzama i neviđenom dramom.

Sanela je već prošli tjedan krenula ravnati račune s ostalim sudionicima eksperimenta, a noćas je pred ekspertima odlučila reći sve što joj smeta pa je tako prozvala "pojedince", a konkretno je imenovala samo Mislava.

"Drvljem i kamenjem po meni, ne znam što sam tim ljudima napravila, ne trebaju mi takvi ljudi u životu", rekla je Sanela pa priznala što ju zapravo muči: "Najviše me smeta to što me je Mislav uzeo na zub." Sanela je u Mislavu vidjela glavnog krivca zbog kojeg je propala njezina i Edinova romantična večera pa je odlučila da više nikome neće ostati dužna.

"Šokiran sam da sam ja uzrok raspada njihove večere", kazao je Mislav pa kasnije komentirao njihov odnos: "Ona apsolutno neće živjeti u Bihaću i tjedan dana nakon showa Edina se nitko neće sjećati, a najmanje ona." Međutim, Sanela i Edin su veoma ozbiljni u svojim namjerama i vjeruju u njihove osjećaje te se vide zajedno u budućnosti.

Andrea i Mislav priznali da su zaljubljeni

"Ono što ti mogu ponuditi to sam ja, da zajedno gradimo sve, ako si spremna za tako nešto", rekao je Edin Saneli, koja također smatra da oboje imaju ista očekivanja od njihove veze, a psiholog Boris Blažinić je zaključio: "Da je to tako, straha ne bi bilo."

Idući par na razgovoru bili su Andrea i Mislav, koji su ostali zatečeni Sanelinim prozivkama, a onda su sve okrenuli na veseliju stranu i još jednom javno priznali da su – zaljubljeni!

"Zaljubila sam se u Mislava jer je osoba koja nema dlake na jeziku i koja će svakog pogledati oči i reći mu što misli", rekla je Andrea, a Mislav se složio: "Ja sam isto zaljubljen u nju, to već znate jer sam rekao to milijun puta. Andrea je fenomenalna cura i ja sam bolja osoba uz nju i bilo bi Saneli puno gore, ali sam se kontrolirao zbog svoje žene."

I dok se Mislav trudio kontrolirati svoje riječi, Bernard je prvom prilikom na razgovoru kod eksperta prozvao Sanelu: "Kad si zaljubljen, onda ti ne smetaju komentari drugih, nego se koncentriraš na svog partnera i boli te briga što drugi misle."

Sanelu je neugodno iznenadila Goga

Osim toga, Gordana se pronašla prozvanom od strane Sanele pa ju je napala da je izdala njezino povjerenje. Sanelu je neugodno iznenadio Bernardov napad i Gogine riječi, a na setu je potom nastala lavina komentara koja je dodatno uzrujala Sanelu pa je u suzama teatralno napustila snimanje.

"Sad me svi napadaju i ispala sam smeće i žrtva, da sam neiskrena… Pokušavala sam se isključiti i ne čuti to, ali jednostavno ne mogu kad sam čula da me prozivaju. Morala sam se u tom trenutku ustati i pobjeći i isplakati se jer ne želim plakati pred njima", kazala je Sanela, a Edin je zaključio: "Trebala je biti spremna da će s druge strane biti rafalna paljba obrane…"

Nakon razgovora sa spisateljicom i stručnjakinjom za muško-ženske osobe Sanelom Kovačević Nelly i njezinih ljubavnih savjeta par se smirio te je ponovno izašao pred ostale sudionike i eksperte.

Edinu je žao

"Za ovo treba imati hrabrosti, pogotovo jednoj ženi kao što je Sanela, a oni to nikad ne bi napravili koliko god pričali da su otvoreni i iskreni i da će sve reći u lice – nije točno!" ljutito je izjavio Edin kojem je žao što je cijela večer tako završila.

Turbulentna večer nekako se primirila, a eksperti su dovršili razgovor s Gordanom i Bernardom te Anom i Marinkom kojima će teško pasti razdvojenost prije konačne odluke jer su se parovi naviknuli na zajednička druženja.

Eksperiment sad ulazi u novu fazu – parovi trebaju provesti nekoliko dana razdvojeni kako bi donijeli konačnu odluku o tome ostaju li zajedno nakon showa ili svatko nastavlja svojim putem.

Hoće li se smiriti tenzije među sudionicima, može li Sanela zaboraviti na riječi optužbe i koje se odluke kandidatima vrte po glavi – pogledajte u utorak u 21.15 sati na RTL-u!