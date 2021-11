Došlo je vrijeme za posljednju ceremoniju u "Braku na prvu", kada parovi donose konačnu odluku o svojim vezama.

Prije nego što je počela ceremonija djevojke i dečki družili su se odvojeno. „Bilo mi je drago vidjeti sve žene na okupu i da vidim kako su prošli njihovi zadnji spojevi“, rekla je Andrea, a muška se ekipa okupila kod Marinka. „Svi su dobro raspoloženi“, komentirao je Bernard, a zatim su prepričavali kako su se jučer proveli. Marinko je govorio kako već gleda prve letove za Ameriku, Mislav je otkrio da će oženiti Andreu, a Edin je dodao da će napraviti isto. „Jako je lijepo što su skočile ljubavne iskre. Nadam se da će izdržati iskušenja koja ih čekaju, a namjere su ozbiljne“, komentirao je Marinko, a Bernard dodao: „Eksperiment je uspio jer dva para razmišljaju o pravom vjenčanju.“

Sanela prozvala Mislava, a Andrea ga branila

Cure su također prepričavale spojeve i svi su zafrkavali Ivonu da joj je Kiki počeo malo sviđati. Sanela je prvo šutjela da bi potom otkrila svima kako je njezino raspoloženje upropastilo njihovu večer. „Edinu i meni nitko neće pokvariti našu ljubav, sreću i budućnost. Stvarno smo se zaljubili i stvarno se volimo i da me jučer htio zaprositi, ja bih pristala“, rekla je i ljutito nastavila o tome kako ju je na prošloj zajedničkoj večeri Mislav prozvao te da nije imao pravo na to. Andrea je komentirala da joj je takvo ponašanje razina srednje škole te da bi trebala biti sretna što je pronašla ljubav, a ne napadati druge ljude. „Istina boli, a ja zato volim svog muža jer nema dlake na jeziku“, rekla je Andrea, a Goga je bila oštrija: „Smatram da su se spasili i Edin i Sanela - on je našao ženu, a ona krov nad glavom.“ Ana je pokušavala smiriti situaciju govoreći Saneli da bude sretna što je pronašla ljubavi da ne shvaća Mislava tako tragično, dok je Sanela pričala da on ima problem s alkoholom. Andrea joj je pokušala objasniti kako joj on nije pričao iza leđa i dodala: „Željela ga je uvrijediti na jedan bezobrazan način, nazivajući ga alkoholičarem, što nema veze s tim što je Mislav u životu. Tad je popio gemišt, a i da nije, isto bi joj rekao.“

Sanela se prebacila na Ernu i Jasmina, odnosno, Ernin komentar kako je Edin mogao odabrati stariju, a ne mlađu djevojku. Andrea je zaključila da njezina ljutnja ima veze s Jasminom i Ernom, a ne s Mislavom, a Goga je bila razočarana što je Sanela ispričala nešto što joj je rekla u povjerenju. „Osuđuješ nekoga da te povrijedio, a ne svoga dečka u kojeg si zaljubljena zato što te nije zaštitio i stao na tvoju stranu?! Zašto bi je trebao zabrinjavati bilo tko drugi ako je sretno zaljubljena? Ali problem je što nije sretno zaljubljena, pokazala je to“, rekla je Goga. Ani je bilo ružno što pričaju o osobama koje nisu bile s njima pa se nisu ni mogle braniti te dodala da je njoj Erna draga osoba. Naposljetku se Sanela rasplakala uz komentar: „Krivo mi ja samo zato što ne želim da se oni hrane mojim suzama. “Ivona ju je zagrlila, a Goga dodala da je tek sad Sanela pokazala pravo lice. Sanela nije štedjela Mislava pa je Andrea odlučila upoznati supruga s time što je rekla za njega, dok joj je on objašnjavao kako se Edin prema njemu normalno ponašao. Ubrzo su došli svi dečki pa je i Sanela sve ispričala Edinu, kojem je bilo drago što mu je ponovila kako bi se pristala udati za njega da ju je jučer pitao. „Da sam imao prsten u tom momentu, zaprosio bih je nasred ceremonije“, rekao je Edin.

Ivona i Kristijan žele ostati prijatelji

Došli su stručnjaci, a prvi par koji je sjeo pred njih bili su Ivona i Kristijan, koji su prepričavali svoj spoj, a ostali su komentirali kako je napredovao njihov odnos. Ivona je priznala kako se teško nosi s njegovom zatvorenošću i da joj je teško zato što je najčešće loše volje. „S moje strane, ljubav između nas u tom smislu nikad neće postojati, ali prijateljstvo hoće“, rekla je Ivona, no stručnjaci smatraju da se ne treba tako ograđivati jer nikad ne zna što može biti. Kristijan je rekao Ivoni kako je sretan što ju je upoznao i da se nada da će ostati prijatelji. Zatim je pričao kako će tek vidjeti hoće li moći bez Ivone. „Razdvajanje je prava prilika da vidimo što će biti s vama“, zaključili su stručnjaci.

Sljedeći par bili su Sanela i Edin, koji je rekao kako im je svaki dan bio savršen, no ekspert Boris Blažinić mu nije povjerovao do kraja i želio je čuti Sanelu. Ona je još jednom ponovila kako je čula da pričaju da je Edin odabrao stariju pokraj mlađe cure. „Srce mi je slomila! Ne znam je li ona uopće shvatila da je meni zabila nož u leđa?“, komentirala je Goga, a Sanela je nastavila kako se prekjučer išlo drvljem i kamenjem na nju te da ona ispada loša u očima kandidata. „Ne znam koji je njezin cilj. Danas je samo pojačala moj dojam da je sve to gluma. I ova ljubav njezina je gluma. Žao mi je samo tog dečka koji je ispao žrtveno janje i zaljubio se“, rekao je Mislav dok je stručnjake zanimalo kako Edin to doživljava. On je rekao da sve razumije, a Sanela je nastavila objašnjavati stručnjacima kako ju je Mislav uzeo na zub. Edin je govorio kako je on i u toj situaciji po strani, no stručnjaci smatraju da tako Sanela nikad ne može doznati što njemu zapravo smeta jer ne pokazuje svoje prave emocije.

Hoće li Edin napokon otkriti sve što mu leži na duši te kako će Mislav reagirati na Saneline optužbe - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Braka na prvu', u ponedjeljak, 29. studenoga u 21.15 sati na RTL-u!