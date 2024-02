Vlasnik fitness centra, Filip Forjan, ugostit će protukandidate trećeg dana ovotjedne 'Večere za 5'. U emisiju se prijavio zbog kuhanja, zabave, ali i promocije zdravog života. Prije četiri godine preveslao je Jadran - i ne namjerava stati. Ovaj ambiciozni mladić stalno istražuje nove poslovne prilike i širi područje svojih interesa.

Ekipu će ugostiti u Bjelovaru, u kojem Filip živi i radi. "Htio bih jednom i promijeniti sredinu, možda selo, volim smirenije ljude, na selu su ljudi opušteniji, htio bih nekad probati i život na selu. Po zanimanju sam medicinski tehničar, ali spletom okolnosti sam se usmjerio na fitness učilište, otvorio svoju teretanu i sada šest godina vodim poslovanje. Moj posao čini pomaganje i podršku ljudima tijekom vježbanja i mršavljenja. Uživam u onome što radim, imam malo slobodnog vremena, no pokušavam ga odvojiti za svoje hobije, treninge...", otkrio je Forjan o sebi.

"Prije nisam shvaćao da mi priroda pomaže, shvaćao sam to kao slobodno vrijeme u šetnji, no što sam stariji drugačije razmišljam i shvaćam da me priroda opušta mentalno, daje mir i puni baterije. Moja prijava u show nije spektakularna, ne očekujem ne znam što od jela, nego mi je to bila životna želja, vidjeti kako izgledam na ekranu. Možete od mene očekivati neke spletke, nije zlonamjerno, ali da se nasmijemo i zabavimo", najavio je Filip svoju večeru.

A večeru je odlučio spraviti od zanimljivih namirnica - gaude, lungića jaja, bijelog vina, peršinovog lista, ajvara i šljiva. "Šunka volim, paprika prolazi, mljeveno meso odlično, patlidžan - nisam neki ljubitelj", komentirao je Gabrijel. "Sir - pa može ako je svježi. Sastojci su čista klasika", dodala je Silvana. "Mislim da je nešto modernije", zaključila je Irena o večeri koja ih očekuje kod Filipa.

