Štefica je uz ukusno jelo gostima pripremila i unikatno iznenađenje

Domaćica Štefica Stanešić ugostila je protukandidate drugog dana ovotjedne 'Večere za 5'. Za svoju večeru dobila je 37 bodova te se time izjednačila s Irenom. "Meso mi nije odgovaralo, sve ostalo je super", objasnila je Silvana svoju devetku. Irena i Filip dali su 10 bodova Štefici, nahvalivši domaćicu. Najstroži je bio ujedno i najmlađi gost - Gabrijel je udijelio osam bodova Štefici. "Hrana ukusna, porcije obilne, no nije mi se svidjela kava u desertu", zaključio je Filip.

Pripravu večere Štefica je započela glavnim jelom naziva 'Šareni svijet'. "Očito je da će biti boja", komentirao je Filip. "Bit će miješanog povrća", dodala je Silvana. "Čini mi se da će biti laganija večera", prognozirala je Irena. Iako meso nije spominjala na popisu namirnica, Štefica je uskoro otkrila da će ga spraviti - i to s povrćem u krušnoj peći. Krušnu peć domaćici je naložio njezin suprug, a potom se Štefica bacila na pripravu jela. Uslijedio je desert 'Jutarnja nostalgija'. "Jutarnja nostalgija zato što dok se probudimo i razbudimo prvo nam miriše kava. Obožavam je, cijela moja obitelj je voli", objasnila je Štefica naziv deserta. Za kraj - Štefica je spravila 'Jesensku rapsodiju' za predjelo. "Jesenski plodovi možda", pretpostavio je Gabrijel. "To može biti jednostavno, a ukusno", zaključila je Silvana.

Nakon priprave večere, Štefica se bacila na pripremu za doček gostiju. Dočekala ih je uz prigodne domaće aperitive - domaću aroniju, dunju, orahovac, krušku, ribizl i liker od naranče. "Bila je opuštena, bila je dobra atmosfera na početku", otkrio je Filip. "Štefica nas je super dočekala", dodao je Gabrijel. "Aperitiv od ribizla je bio jako fin, pomalo kiselkast, sladak, drma dobro", zaključila je Silvana.

Uskoro je ekipa sjela pa je Štefica poslužila predjelo - 'Jesensku rapsodiju'. "Bilo je lijepo dekorirano i izgledalo je primamljivo, jedva sam čekao probati", otkrio je Gabrijel. "Svidjelo mi se što je bilo sve domaće, bili su prirodni okusi", dodao je Filip. "Okus predjela je bio jako dobar, iznenađujuće što se tikvica tiče", zaključila je Silvana.

Glavno jelo je uslijedilo - meso i povrće pod pekom svidjelo se Filipu koji je otkrio da mu je rustikalni izgled jela bio divan. "Ipak ima mesa večeras, to mi se jako svidjelo", kroz smijeh je dodao trener. Teletina i svinjetina u kombinaciji svidjeli su se ekipi. Tijekom večere, otvorila je ekipa i nezgodna pitanja, a sve su zaključili uz smijeh i veselo raspoloženje.

Uspjela je ekipa čak nagovoriti Filipa da proba celer. "Obrada mesa na taj način nije po mom ukusu", zaključila je Silvana o glavnom jelu. Irena i Filip pohvalili su meso i povrće.

Za kraj - stigao je desert 'Jutarnja nostalgija'. "Izgled je bio lijep, lijep komad kolača", komentirala je Irena. "Kavu inače ne volim, no u desertu nije bila prenaglašena", otkrio je Filip o desertu. "Iznenadila me kava u kolaču, prevladavao je rum više nego kava, no bilo je dobro", zaključila je Silvana.

Ekipa je uskoro dobila poklone - ručne radove Štefičine obitelji, a potom je uslijedilo i iznenađenje. Oduševili su pokloni ekipu, a potom i glazbeno iznenađenje! Lijepu večer Štefica je privela kraju!

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!