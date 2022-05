RTL i SPAR donose tematsku kulinarsku emisiju u kojoj omiljeni hrvatski kuhar Tomislav Špiček otkriva sve trikove i savjete pomoću kojih svatko može postati pravi roštilj-majstor!

S duljim i sunčanijim danima otvorena je sezona druženja i kuhanja na otvorenom te je pritom upravo roštilj glavna zanimacija za mnoge. Gotovo ne postoji osoba koja ne voli 'okrenuti' dobar komad mesa, ribe ili povrća na roštilju, a mogućnosti načina pripreme i recepti su mnogobrojni. Iako ponekad izgleda kako nije teško spremiti dobar roštilj, slavni zagorski chef Tomislav Špiček u emisiji 'BBQ majstorije by SPAR' gledateljima će otkriti sve tajne vrhunskog roštiljanja.

„Pripremio sam puno zanimljivih recepata i vjerujem kako će svatko pronaći nešto što mu odgovara, bilo to meso, riba ili povrće. Mislim da su Hrvati iskusni u pripremi roštilja te svatko ima neke svoje tajne, a ja ću im otkriti još poneki trik. Za dobar roštilj važne su kvalitetne namirnice, dovoljna količina soli, temperatura grilla, ali nezaobilazna je lijepa lokacija i dobro društvo s kojim ćete uživati u hrani. Ipak mislim da je to poanta svakog roštilja“, ističe Špiček koji će svakog četvrtka, počevši od 19. svibnja, od 20.10 sati u programu RTL-a kroz osam epizoda te kulinarske emisije gledateljima pokazati kako pripremiti klasičan roštilj s ćevapima ili rebarcima, kako ispeći meso za slastan hamburger, zapeći pileća krilca ili, pak, krumpir u foliji. No otkrit će i najvažnije trikove za pripremu ribe na grillu, prezentirati ukusna vegetarijanska jela koja se mogu ispeći na roštilju, kao i kako pravilno posoliti namirnice te namjestiti temperaturu za pečenje. Vrhunske BBQ majstorije Špiček će predstaviti svojim prijateljima i poznatim gostima koje će dočekati na raskošnom imanju Dedina kućica s pogledom na Zagreb.

Među slavnim gostima Špičeku će se u roštiljanju pridružiti RTL-ova voditeljica Ana Radišić, poznati bloger i voditelj Domagoj Jakopović Ribafish, omiljeni splitski chef Ivan Pažanin, zabavni tandem Nered i Renman, glumica Sanja Vejnović te mnogi drugi zaljubljenici u gastronomiju. Na idiličnom imanju, okruženi prekrasnom prirodom i mirisom dobrog roštilja chef Tomislav Špiček dočarat će svim gledateljima pravi užitak pripreme roštilja za prijatelje i obitelj.

Stoga prvu epizodu emisije 'BBQ majstorije sa Špičekom by SPAR' ne propustite pogledati već ovog četvrtka od 20.10 sati na RTL-u i naučite kako postati pravi roštilj-majstor te zadivite društvo svojim slasnim jelima!