Bagerist Stipe Brković stiže u 'Igru chefova': Kuhat će bez straha, ali i bez recepta

Uskoro na male ekrane stiže RTL-ov novi show, kulinarski spektakl 'Igra chefova'. U njemu će svoje kulinarske sposobnosti prekaljenom timu mentora koji čine Tibor Valinčić, Toni Boban i Stiven Vunić pokazati profesionalni kuhari, ali i strastveni amateri. Jedan od njih je i Stipe Brković, Šibenčanin kojeg je život doveo u zagrebačku Dubravu, gdje radi kao strojar i vozi bager, a slobodno vrijeme rado provodi u kuhinji.

Uz kuhanje, Stipe voli fotografiranje, nogomet i sportske automobile, a odluka o sudjelovanju u novom RTL-ovu kulinarskom spektaklu došla je spontano: „Odluka o prijavi došla je slučajno kad sam vidio objavu na društvenim mrežama. Nije bilo puno dvojbe, kliknuo sam prijavu i - eto me“, kroz osmijeh priznaje.

Za sebe kaže da je optimističan, pričljiv i ugodno društvo, a takav pristup prenosi i u kuhinju. Iako je još uvijek amaterski kuhar, u show ulazi otvorena uma i bez pritiska: „Očekujem nova iskustva i dobre savjete žirija. Ako sve bude u redu, neka ide koliko ide. A i ako ispadnem na početku, dogodine sam opet tu.“

U kuhinji se ne drži striktnih pravila - naprotiv, njegov stil temelji se na slobodi i osjećaju: „Više sam improvizator, volim kuhati bez recepta i mjera, više iz svoje glave.“ Upravo ta spontanost mogla bi biti njegova najveća prednost, ali i izazov u zahtjevnom tempu 'Igre chefova'.

Kad je riječ o lekcijama koje želi ponijeti iz showa, Stipe ostaje vjeran sebi: „Slušaj sebe i kuhaj sa stilom, ali uvijek poslušaj savjet - bez obzira hoćeš li ga iskoristiti ili ne.“

Inspiraciju, kao i mnogi strastveni kuhari, bilo amateri ili profesionalci, vuče iz djetinjstva i obiteljskog stola: „Najviše me u djetinjstvo vraća pečeno pile s krumpirom. Kako su moji sa sela, nedjeljom bi uvijek bila juha, pečena kokoš i krumpiri“, govori Stipe kojemu su upravo ti jednostavni domaći okusi oblikovali odnos prema hrani.

Prve kulinarske korake napravio je uz majku, iako priznaje da je od početka volio raditi stvari na svoj način: „Majka me učila kuhati, ali nisam baš imao klasične lekcije, uvijek bih na kraju kuhao po svome.“

'Igra chefova' donosi napete izazove, stroge mentore i priliku da kandidati pokažu što znaju i kako se snalaze pod pritiskom. Hoće li Stipina opuštenost i improvizacija biti njegov adut ili prepreka - gledatelji će doznati uskoro na RTL-u i platformi Voyo!

