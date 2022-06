Pažnja, ljubitelji realityja i svi koji će to tek postati, stiže još jedan hit – popularni serijal "Bivši na plaži“ ponovno kreće, a ovoga puta u ovom kontroverznom serijalu gledamo poznate i slavne osobe u potrazi za ljubavi. No, postoji jedna kvaka. Uz osam zvijezda, na prekrasnoj plaži u Marabelli u Španjolskoj, slavnima će se u njihovoj potrazi za ljubavi pridružiti i njihovi bivši ljubavni partneri i začiniti ionako vruću atmosferu.

Nakon prvog susreta svi zajedno će provesti nekoliko tjedana u luksuznoj vili u kojoj će imati dovoljno vremena da se međusobno bolje upoznaju, ali i rasprave nesporazume s bivšim partnerima i provjeriti postoji li mogućnost za novu šansu stare ljubavi.

U prvoj epizodi prve sezone na plažu stižu poznati, a prvi je TV faca, zvijezda reality serijala "The Only Way is Essex“, Joey Essex. Odmah iza Joeyja stiže Playboyeva zečica Lorena Medina, koja je također u potrazi za ljubavi svojeg života. Slijedi Michael Griffits, vatrogasac kojeg smo već upoznali u reality hitu "Love Island“, gdje nije pronašao ljubav, pa je sada reality zaljubljivanju odlučio dati drugu priliku. U vilu je zatim stigla Latayesha Grace, još jedna zvijezda koju smo gledali u reality showovima "The Valleys“, "Big Brother“ i "Million Dolar Baby“.

Ekipi se pridružila još jedna zanosna reality ljepotica, manekenka Marissa Jade, koja se ranije pojavila u "Ženama mafijaša“ i "Celebrity Big Brotheru“. U prvoj sezoni ekipi se pridružio profesionalni sportaš Ashley McKnezie, prvak u džudu i član tima koji je nastupio za Veliku Britaniju na Olimpijskim igrama u Londonu. Još jedna reality veteranka u potrazi za ljubavlju je Georgia Harrison, koja se proslavila sudjelovanjem u "Love Islandu“, "The Challenge“ i seriji "The Only Way is Essex“. I šećer na kraju, još jedan česti gost realityja kao što su "Love Island“, "Big Brother“ i niza drugih je TV zvijezda Calum Best, sin slavnog nogometaša Georgea Besta.

I dok će u ljubavnom gnijezdu poznatih i slavnih na Marbelli odmah nakon početnog upoznavanja već početi frcati iskre i rađati se prve simpatije, situaciju će odmah zakomplicirati dolazak prvih bivših slavnih ljubavnih partnera, Marisse Jade i Caluma Besta, koje je ponovni susret nemalo iznenadio. Kroz uzbudljive i često dramatične komplikacije između novih simpatija i bivših partnera vodi nas irski komičar Andrew Maxwell.

Kako bi se osigurali da se stanari luksuzne vile previše ne opuste i pomisle da su stigli na još jedan odmor prepun neopterećene zabave, tu je i elektronski domaćin iz pakla - ozloglašeni "tablet terora“, tablet koji celebrityjima donosi dobre i loše vijesti, poput onih tko će s kime izaći na spoj, ali i najavljuje kome će se od poznatih i slavnih uskoro pridružiti bivša ljubav. Slavno društvo nije gubilo vrijeme pa već u prvoj epizodi imamo prvi spoj i prvu potencijalnu romansu, i to između Joeyja i Lorene.

No situacija će se dodatno zagrijati i zakomplicirati dolaskom bivših koji će doći u vilu po neke odgovore, zaključke, a neki i po priliku za novi početak sa starim nekadašnjim partnerom. Ulje na vatru dolit će prva od bivših, Ellie Brown, reality zvijezda „Love Islanda“, koja je stigla u Marbellu sa željom da se ponovno poveže sa svojim bivšim dečkom Joeyjem Essexom, dok je on već bacio oko na prekrasnu Lorenu.

Svih 15 epizoda prve sezone reality serijala "Bivši na plaži: Slavni“ možete pratiti na PLAY Premiumu, na kojem će svakoga dana biti dostupna nova epizoda!