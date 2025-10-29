Arija Rizvić otkrila anegdote sa snimanja 'Divljih pčela': 'Sprijateljila sam se s magarcem'

Poznata glumica Arija Rizvić (31) 3. studenog će se predstaviti publici u potpuno novom svjetlu, ulogom u nadolazećoj seriji "Divlje pčele". Riječ je o povijesnoj drami smještenoj u 50-e godine prošlog stoljeća, a glumica nam je otkrila kako se pripremala za ovaj jedinstveni izazov, što joj je bila najveća inspiracija te kakve je nezaboravne uspomene ponijela sa snimanja u Dalmatinskoj zagori.

Za Ariju je uloga Teodore prvi susret s povijesnim likom, što smatra rijetkom i dragocjenom prilikom u hrvatskoj produkciji. Kako bi što vjernije dočarala duh vremena i žene iz sredine 20. stoljeća, inspiraciju je potražila u kultnom filmu.

"To je prvi put da igram jedan povijesni lik i jako sam sretna što sam dio ovog projekta. Gledala sam razne filmove iz 50-ih, a film 'Kum' mi je bio najveća inspiracija, kako glumačka, tako i estetska. Naša serija je vizualno napravljena slično kao 'Kum' i zaista uživam u Teodori. Jedva čekam da je i gledatelji upoznaju jer je to jedna potpuno nova uloga kakvu do sada nisam igrala", otkrila je glumica.

Foto: Tom Dubravec

Koliko su slične Arija i Teodora?

Lik Teodore je tradicionalna žena svoga doba, posvećena domu i muškarcu, što je Arijin glumački zadatak učinilo još zanimljivijim. Iako privatno dijeli neke vrijednosti sa svojim likom, ističe kako među njima ipak postoji velika razlika.

"Imam tu neku tradicionalnu crtu u smislu da volim imati partnera i dom, obiteljska sam žena i voljela bih kasnije imati i djecu. Ali nisam toliko tradicionalna kao ona i zapravo nemamo puno sličnosti", pojasnila je Arija pa dodala: "Ono što nam je zajedničko jest da je ona smirena i mirna, a ja sam zapravo takva privatno. Tako da ima sličnosti, ali ovo je nešto potpuno drugačije što sam do sada igrala".

Snimanje serije odvelo je glumačku ekipu u Sinj i njegovu okolicu, glumica ne skriva oduševljenje lokacijama koje su posjetili.

Foto: Tom Dubravec

"Sinj je fenomenalan, oduševile su me lokacije za koje nisam ni znala da postoje. To su neka sela i brežuljci, ne znam im točno imena, ali je genijalno. Sada ću sigurno i turistički posjetiti Sinj. Družila sam se sa životinjama, a posebno sam se sprijateljila s magarcem Srećkom. Prepoznavao me već drugi dan snimanja i to mi je najveći poklon iz Sinja koji sam donijela", prisjetila se.

Kao i svakom umjetniku, podrška obitelji i prijatelja joj je najvažnija. Ipak, njezini najbliži prijatelji, kako kaže, ne doživljavaju je kao zvijezdu s malih ekrana.

"Moje najbolje prijateljice uopće ne doživljavaju to što sam na televiziji, njih zapravo boli briga za taj posao. One vole Ariju koju znaju maltene od rođenja. Naravno, pogledaju sve što radim i velika su mi podrška, kao i obitelj, a to je najbitnije", priznala je.

