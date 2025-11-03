'Život u balansu': Na RTL stiže nešto novo

Uz potpuno besplatan fitness program i podršku stručnjaka, pronađite ravnotežu između tijela i uma. Tijekom šest mjeseci vođenog vježbanja naučit ćete kako sigurno i učinkovito smanjiti tjelesnu težinu, ojačati tijelo i izgraditi zdrave navike koje traju.

Foto: Rtl

Besplatni Masterclass program

Uz fizičku transformaciju, program donosi i nutricionistički te psihološki masterclass koji vode priznati stručnjaci. Kroz praktične savjete i konkretne smjernice naučit ćete kako posložiti prehranu, upravljati stresom i razumjeti vlastitu motivaciju, što je ključ dugoročne promjene.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prijavom ostvarujete pristup ekskluzivnim masterclass videima koji će vam pomoći da promijenite navike iznutra jer pravi balans počinje - u glavi.

Foto: Rtl

Novi video serijal

Kako je trener Marko za ovaj program pripremio Luku, bivšeg natjecatelja Superstara, saznat ćete uskoro na YouTube kanalu RTL-a, u serijalu "Život u balansu". Kako biste doznali gdje i kada možete pristupiti besplatnom fitness programu i masterclass videima, prijavite se OVDJE i započnite svoj put prema zdravijem, snažnijem i uravnoteženijem životu.