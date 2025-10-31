Šarmer Zvonimir stigao u šmekerskom odijelu: 'Je li ovo naš Gospodin Savršeni?'

Počelo je veliko finale devete sezone popularnog showa ''Život na vagi'', koje gledatelji mogu pratiti i na net.hr-u! Jedan od simpatičnih trenutaka večeri svakako je bio ulazak Zvonimira koji je na pozornicu stigao u tamnoplavom odijelu i odmah privukao pažnju publike, ali i voditeljice Antonije Blaće.

Antonija nije mogla sakriti oduševljenje njegovim šarmom pa se uz osmijeh našalila:

''Je li ovo naš Gospodin Savršeni?''

Foto: Rtl

Komentar je nasmijao i Zvonimira i publiku, a Antonijina reakcija nije bila iznenađenje jer uz takvo odijelo i samouvjeren nastup, Zvonimir je zaista izgledao kao da je stigao s modne piste.

Počelo je veliko finale devete sezone popularnog showa ''Život na vagi'', koje možete pratiti i na net.hr-u!

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Od sutra nova pravila za vozače: Provjerili smo tko ih poštuje, a tko krši