ŽIVOT NA VAGI /
Spektakl samo što nije počeo! Antonija Blaće pokazala je kako izgledaju pripreme uoči finala
Voditeljica je zavirila iza kulisa i pozvala gledatelje da ne propuste veliko finale showa
31.10.2025.
8:55
RTL
U energičnom videu na Instagramu, voditeljica Antonija Blaće (46) je provela obožavatelje kroz studio, pokazavši im djelić onoga što se događa iza kulisa showa "Život na vagi", prenosi RTL.hr.
Od režije i tehničke opreme do same pozornice, Antonija je s osmijehom pozvala gledatelje da u petak u 20:15 sati budu uz RTL i podrže svoje favorite. "Proletjelo nam je, jedva ih čekamo sve vidjeti! Budite s nama, navijajte", napisala je Antonija.
Finale "Života na vagi" gledajte uživo u petak, 31.10. na RTL-u ili platformi Voyo.
POGLEDAJTE VIDEO: Nutricionistica iz 'Života na vagi' otkrila najveću zabludu o ugljikohidratima
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
SLUŽBENI POSJET /
Pratite uživo izjavu Zorana Milanovića nakon susreta s papom Lavom
COPA LIBERTADORES /
Palmeiras čudesnom utakmicom kreirao povijesni preokret i izborio spektakularno finale
LJUBAVNI HOROSKOP /
Dio nas čekaju osvajanja velikih razmjera, ali nećemo se baš sa svim znakovima dobro provesti
PUTINOV TAJNI ARSENAL /
Rusija ispalila tajnu raketu na Ukrajinu? Može nositi bojevu glavu, zbog nje 'Trump' iskipio
NE KRIJU EMOCIJE /
Gledatelji 'zatrpali' Mirnu i Edu porukama podrške: 'Svaka čast za trud i emociju koju unosite u svaku sezonu'
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
SLUŽBENI POSJET /
Pratite uživo izjavu Zorana Milanovića nakon susreta s papom Lavom
COPA LIBERTADORES /
Palmeiras čudesnom utakmicom kreirao povijesni preokret i izborio spektakularno finale
LJUBAVNI HOROSKOP /
Dio nas čekaju osvajanja velikih razmjera, ali nećemo se baš sa svim znakovima dobro provesti
PUTINOV TAJNI ARSENAL /
Rusija ispalila tajnu raketu na Ukrajinu? Može nositi bojevu glavu, zbog nje 'Trump' iskipio
NE KRIJU EMOCIJE /
Gledatelji 'zatrpali' Mirnu i Edu porukama podrške: 'Svaka čast za trud i emociju koju unosite u svaku sezonu'
Još iz rubrike
ŽIVOT NA VAGI /
Spektakl samo što nije počeo! Antonija Blaće pokazala je kako izgledaju pripreme uoči finala