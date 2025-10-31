ŽIVOT NA VAGI /

Spektakl samo što nije počeo! Antonija Blaće pokazala je kako izgledaju pripreme uoči finala

Spektakl samo što nije počeo! Antonija Blaće pokazala je kako izgledaju pripreme uoči finala
Foto: RTL

Voditeljica je zavirila iza kulisa i pozvala gledatelje da ne propuste veliko finale showa

31.10.2025.
8:55
Hot.hr
RTL
U energičnom videu na Instagramu, voditeljica Antonija Blaće  (46) je provela obožavatelje kroz studio, pokazavši im djelić onoga što se događa iza kulisa showa "Život na vagi", prenosi RTL.hr.

Od režije i tehničke opreme do same pozornice, Antonija je s osmijehom pozvala gledatelje da u petak u 20:15 sati budu uz RTL i podrže svoje favorite. "Proletjelo nam je, jedva ih čekamo sve vidjeti! Budite s nama, navijajte", napisala je Antonija.

Finale "Života na vagi" gledajte uživo u petak, 31.10. na RTL-u ili platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Nutricionistica iz 'Života na vagi' otkrila najveću zabludu o ugljikohidratima

Antonija Blaćeživot Na VagiZavršnicaFinaleRtl
ŽIVOT NA VAGI /
Spektakl samo što nije počeo! Antonija Blaće pokazala je kako izgledaju pripreme uoči finala