Spektakl samo što nije počeo! Antonija Blaće pokazala je kako izgledaju pripreme uoči finala

U energičnom videu na Instagramu, voditeljica Antonija Blaće (46) je provela obožavatelje kroz studio, pokazavši im djelić onoga što se događa iza kulisa showa "Život na vagi", prenosi RTL.hr.

Od režije i tehničke opreme do same pozornice, Antonija je s osmijehom pozvala gledatelje da u petak u 20:15 sati budu uz RTL i podrže svoje favorite. "Proletjelo nam je, jedva ih čekamo sve vidjeti! Budite s nama, navijajte", napisala je Antonija.

Finale "Života na vagi" gledajte uživo u petak, 31.10. na RTL-u ili platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Nutricionistica iz 'Života na vagi' otkrila najveću zabludu o ugljikohidratima