FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SIMBOLIČAN DAR /

Ante Vukas Nikoli predao obiteljsko nasljeđe za unuka: Dirljiv trenutak raznježio gledatelje

Ante Vukas Nikoli predao obiteljsko nasljeđe za unuka: Dirljiv trenutak raznježio gledatelje
×
Foto: RTL

Daleko od buke i svakodnevnih problema, otac i sin podijelili su intiman i emotivan trenutak

20.5.2026.
21:59
Hot.hr
RTL
VOYO logo
VOYO logo

Ante Vukas uručio je poseban dar svom unuku Petru, a njegova simbolika dirnula je sve članove obitelji. U trenucima ispunjenima slavljem zbog dolaska prinove, ali i brojnim obiteljskim napetostima, dogodila se scena koja je pokazala koliko su tradicija i obiteljske veze snažne.

Dok su svi slavili rođenje malog Petra, prvog unuka obitelji Vukas, Ante je odlučio sinu Nikoli predati dragocjeno obiteljsko nasljeđe namijenjeno novorođenčetu.

Emotivan trenutak između oca i sina

Usred razgovora i okupljanja, Ante je kratko zaustavio sina riječima: “Nikola, pričekaj malo.” Taj jednostavan trenutak odmah je dao naslutiti da slijedi nešto posebno. Daleko od buke i svakodnevnih problema, otac i sin podijelili su intiman i emotivan trenutak.

Ante Vukas Nikoli predao obiteljsko nasljeđe za unuka: Dirljiv trenutak raznježio gledatelje
Foto: RTL

Ante je potom Nikoli predao amajliju namijenjenu malenom Petru, uz dirljive riječi: “Stavi je sinu pod jastuk da ga čuva, da bude zdrav i snažan.” Time je jasno dao do znanja da dar ne predstavlja materijalnu vrijednost, nego simbol zaštite, ljubavi i obiteljskog blagoslova.

Nasljeđe koje se prenosi generacijama

Posebnu težinu cijeloj priči daje činjenica da amajlija već desetljećima pripada obitelji Vukas. “To sam dobio od svog dide, a sada predajem tvom sinu”, rekao je Ante Nikoli, simbolično povezujući čak četiri generacije svoje obitelji.

Ante Vukas Nikoli predao obiteljsko nasljeđe za unuka: Dirljiv trenutak raznježio gledatelje
Foto: RTL

U vremenu kada se obitelj suočava s brojnim izazovima i neriješenim odnosima, ovaj čin postao je podsjetnik na ono što ih ipak drži zajedno. Amajlija, koja je nekada čuvala Antu i njegove pretke, sada je pronašla novog čuvara u malenom Petru. Tim kratkim, ali snažnim potezom, Ante Vukas pokazao je da su ljubav, briga i obiteljska tradicija vrijednosti koje nadživljavaju sve sukobe i nesigurnosti.

 

Divlje PčeleRtlVoyo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike