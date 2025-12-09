FREEMAIL
DIVLJE PČELE /

Ante Vukas donosi šokantnu odluku, Mirjana je na mukama!

Ante Vukas donosi šokantnu odluku, Mirjana je na mukama!
Foto: Rtl

Ne propustite novu epizodu

9.12.2025.
11:25
Hot.hr
Rtl
Baba Ljuba je u akciji spašavanja Ante Vukasa te daje do znanja Mirjani i Feridi da je spašen zahvaljujući brzoj intervenciji Cvite Runje! Cijela obitelj je provela sate u neizvjesnosti, a Nikola i Marko skoro se sukobe tijekom čekanja babe Ljube i majke.

Foto: Rtl

Badurina je na tragu otkrivanja tajne Domazetove afere, no uskoro ih prekida Kata, koja se brine što Cvite već satima nema kod kuće. Toma se lažima pokušava izvući iz razgovora s promućurnim generalom. Teodora napušta Vrilo, a Jakov koristi priliku!

Nova saznanja o njegovom spašavanju preokrenule su Antu, a Mirjani njegove odluke i riječi jako teško padaju. Tijekom teškog razgovora, Ante priznaje Mirjani sve ono o čemu je dugo šutio. S novim saznanjima, Mirjana se jako teško nosi.

'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u!

