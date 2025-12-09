Ante Vukas donosi šokantnu odluku, Mirjana je na mukama!
Ne propustite novu epizodu
Baba Ljuba je u akciji spašavanja Ante Vukasa te daje do znanja Mirjani i Feridi da je spašen zahvaljujući brzoj intervenciji Cvite Runje! Cijela obitelj je provela sate u neizvjesnosti, a Nikola i Marko skoro se sukobe tijekom čekanja babe Ljube i majke.
Badurina je na tragu otkrivanja tajne Domazetove afere, no uskoro ih prekida Kata, koja se brine što Cvite već satima nema kod kuće. Toma se lažima pokušava izvući iz razgovora s promućurnim generalom. Teodora napušta Vrilo, a Jakov koristi priliku!
Nova saznanja o njegovom spašavanju preokrenule su Antu, a Mirjani njegove odluke i riječi jako teško padaju. Tijekom teškog razgovora, Ante priznaje Mirjani sve ono o čemu je dugo šutio. S novim saznanjima, Mirjana se jako teško nosi.
'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u!
Pogledajte video: Opasan virus uzima žrtve u europskoj zemlji. Kako se zaštititi?