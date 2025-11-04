Anita se našalila i rekla Robertu da nije prošao: 'Morala sam te malo prodrmati'

Anita je, prije nego što mu je otkrila da je zapravo prošao, htjela malo ispitati Robertovu reakciju i vidjeti kako će se ponašati u neizvjesnosti. Pogledala ga je i rekla: "Nema tvojih pisama", namjerno ga držeći u neizvjesnosti.

Pomalo razočaran, Robert je samo slegnuo ramenima i mirno rekao: "Pa nema, nema. Ništa, život ide dalje. To je sve igra na sreću. Više sreće u drugom izvlačenju, ako ne prođeš."

Foto: Rtl

Anita nije odustajala tako lako. Htjela je vidjeti ima li u njemu borbenog duha pa ga je pitala bi li se predstavio drugačije. Robert je bez oklijevanja odgovorio: "Ne bih ništa mijenjao. Sve bih napravio isto i nema odustajanja u životu."

Pet pisama

"Gdje je ta borba, da je vidim? Želiš li ta pisma? Koliko ih želiš?", poručila mu je voditeljica.

Ovoga puta Robert je pokazao više energije i odlučnosti te odgovorio da bi bio zadovoljan s pet pisama.

Anita se tada nasmijala, zadovoljna što je iz njega izvukla reakciju koju je tražila, i rekla: "Ajde neka te, evo pet pisama. Čestitam, prošao si dalje. Morala sam te malo prodrmati da vidim ima li u tebi krvi ili nema."

