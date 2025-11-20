Ana traži novu ljubav, a dosad je imala samo jednog partnera: 'Mane? Nemam ih, ja sam super'

U RTL-ovoj emisiji "Ljubav je na selu" na farmu šarmera Željka u Sunji stigle su tri žene, svaka s drugačijom životnom pričom i svojom vizijom ljubavi, nadajući se da će upravo ona osvojiti njegovo srce. Ana, Đurđa i Sara otvorile su se pred kamerama i otkrile što ih je dovelo na prag farmerova doma.

Prva koja je podijelila svoju priču je 60-godišnja Ana, njegovateljica iz Velike Trešnjevice pokraj Pitomače. Iako joj život prolazi između rada i kućnih obaveza, Ana uživa u malim stvarima koje joj donose radost. Njeni hobiji uključuju pjevanje te duge šetnje uz rijeku ili kroz šumu, gdje, kako kaže, puni baterije.

Za sebe kaže da je poštena, principijelna i dobra slušateljica, a na pitanje o manama, kroz smijeh odgovara: "Mane? Nemam ih, ja sam super!" Što se tiče ljubavnog iskustva, Ana priznaje da je cijeli život provela s jednim partnerom, s kojim ima troje djece i dvoje unučadi.

Na prijavu u emisiju nagovorile su je kćeri i zet, a Željko joj je odmah zapeo za oko. "Gospodin Željko je bio jedini kandidat stariji od mene i jedini koji je djelovao pozitivno. Iz njega zrači neka dobra i mirna energija", otkriva Ana, dodajući da se nada kako je njen prvi dojam bio točan i da bi Željko mogao biti prava osoba za nju.

