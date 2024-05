Ana Žderić Kračun, bivša kandidatkinja showa "Život na vagi", čije propuštene epizode možete pogledati na platformi Voyo, imat će veliko svadbeno vjenčanje s Dominikom Kračunom, kojeg je upoznala zahvaljujući RTL-ovoj emisiji.

Njih dvoje ranije su se vjenčali građanskim putem, a sada spremaju crkveno i, kako kaže, "pravo slavonsko vjenčanje".

Inače, Ana je sudjelovala u četvrtoj sezoni "Života na vagi", a Dominik, za kojeg se udaje u subotu, finalist je pete sezone istog showa. Njih dvoje imaju i kćer Niku, koja će krajem mjeseca navršiti godinu dana.

Foto: RTL Ana Žderić Kračun s prijateljicama

"Na djevojačkoj večeri je bilo odlično, što se čuje i po mom glasu, a slavilo se do pola četiri ujutro – bilo je zanimljivo. Dominik je čuvao Niku tijekom djevojačke, a ja sam je čuvala kada je njemu bila momačka. Mi se sve dogovorimo," rekla je Ana za RTL.hr.

Otkrila je i da će na vjenčanje doći 300 ljudi, a među njima i kandidati koje su upoznali u showu i kasnije stvorili prijateljstvo.

"Doći će Sara Sitarić, Matej Petrović zvani Bubi. Zvala sam i Macu, no njoj je nešto iskrsnulo," otkrila je Ana.

Priznala je kako je uzbuđena, no i napeta. "Jako sam uzbuđena, no osjećam kako sam pod stresom zbog 100 obaveza... Pogotovo jer je sve na veliko i s puno ljudi, pa sve mora biti po nekom redu i njihovim običajima kako to već je u Slavoniji," objasnila je Ana. "Volim običaje, no puno je to posla," dodala je, a otkrila je i mali "hint" za vjenčanicu.

"Volim da je vjenčanica što jednostavnija – što jednostavnije, to bolje. Ne volim kič, no vidjet ćete uskoro," komentirala je samozatajna Ana.

Foto: RTL Ana Žderić Kračun i Nika

Osim svadbe koja je čeka, Ana je komentirala i koliko uživa u majčinstvu. "Obožavam ulogu mame, uživam u njoj i lijepo mi je. Kada nisam imala dijete, nisam ni zamišljala da može biti toliko lijepo. Volim je neopisivo i željela bih još jedno dijete. Uživam zaspati s njom i jedva čekam probuditi se pored nje da ponovno budem s njom," ispričala je Ana.

Otkrila je kako ponekad uživa i u "noćnom životu".

"Nekada bude teško, ako je dijete bolesno – naravno da bude težih i lakših dana. Nekada se po noći probudi pa se igramo usred noći, što je isto predivno," rekla je Ana za RTL.hr.

