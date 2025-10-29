DIVLJE PČELE /

Amar Bukvić, Jasna Bilušić i Marija Jerneić u neočekivanim ulogama

Foto: Rtl

Stanovnici Vrila zaintrigirat će gledatelje od samog početka

29.10.2025.
13:53
Rtl
U ponedjeljak od 20.15 sati na RTL-u kreću 'Divlje pčele', nova dramska serija koja će gledatelje povesti na putovanje u prošlost i prikovati za ekrane - kroz tradiciju Dalmatinske zagore i velike tajne male zajednice. Osim odanih sestara Runje i moćne obitelji Vukas, u Vrilu žive brojni intrigantni stanovnici koji kriju vlastite tajne, strasti, emocije i želje, a utjelovila su ih brojna priznata i nagrađivana lica hrvatskog glumišta koja će iznova oduševiti publiku.

Jedan od njih svakako je cijenjeni kazališni, televizijski i filmski glumac Amar Bukvić, koji je utjelovio Tomu Domazeta, čovjeka koji je odrastao u sirotištu, iz kojeg je pobjegao prije nego što je navršio 16 godina. Od tada se snalazio kako je znao i često selio, ponekad zbog sukoba sa zakonom, a ponekad zato što bi se previše vezao pa bi morao pobjeći. Ipak, zahvaljujući svojoj urođenoj karizmi i privlačnosti, ima poznanike gotovo u svakom gradu na koje se može osloniti kada zatreba pomoć.

Foto: Rtl

„Nisam se još susreo u ovakvom tipu formata s tako kompleksnim i interesantnim likom. I dalje ga otkrivam iz epizode u epizodu. Zaista uživam igrajući ga od početka snimanja“, ističe Bukvić, „Mladi glumci na setu me oduševljavaju. Na snimanjima je stvarno prelijepa atmosfera, ekipa je uigrana i sve sjajno funkcionira. Riječ je o zaista jednoj intrigantnoj priči, likovi su zanimljivi, predivne lokacije na kojima smo snimali, mislim da će publika već u startu shvatiti da je ovo nešto potpuno drugačije!“

Sjajnom castu serije pridružila se i jedinstvena Jasna Bilušić, koju gledatelji možda nemaju priliku toliko često gledati u televizijskim projektima, a koja svoje uloge baš uvijek iznese maestralno. Ovaj put stiže u ulozi Feride, sluškinje obitelji Vukas. Ferida zna sve obiteljske tajne i bila je svjedok gotovo svih važnih obiteljskih događaja. Nježna je, nesebična, ali ne drži jezik za zubima. Pobožna je, te ima ispravne i snažne moralne stavove. Ponekad se čini da je djeca Vukasovih više vole i slušaju nego vlastitu majku.

Foto: Rtl

Markantni Vladimir Posavec Tušek utjelovio je generala Ranka Badurinu. Duboko moralan čovjek blage naravi, proživio je život u nekoliko zemalja i borio se u dva velika rata, u kojima se istaknuo hrabrošću i vojnim umijećem. Godine provedene na bojištu oblikovale su njegov karakter – svjedočio je patnji, nepravdi i smrti, ali i solidarnosti, ljudskoj nesebičnosti i snazi ljubavi. Ipak, i dalje vjeruje u promicanje čovječnosti, u dobrotu ljudi. Upravo zato osjeća očinsku privrženost prema mladoj Zori Runje te mu je stalo do toga da je usmjeri i pomogne u njezinu razvoju.

Tu je i popularni Jasmin Mekić u ulozi načelnika općine Vrilo Zdravka Šušnjare. Čovjek je to koji želi doprinijeti Vrilu da bude napredno i prepoznato. Radi naporno da se u mjesto dovede struja. Ali isto tako, ima još veće ambicije jer mu je šef ugledni župan. U toj ambiciji on svašta radi jer je na to natjeran. Nije principijelan i ponekad će gaziti i preko leševa kako bi ostvario zadane ciljeve.

Foto: Rtl

Glavni trg u Vrilu uvijek vrvi životom, a jedno od mjesta koje je uvijek rado posjećeno je i gostionica koju vodi Karmela, u čiji se lik transformirala sjajna Marija Jerneić. Karmela je žena snažnog karaktera i privlačnog izgleda, odlučna i sposobna. Nakon smrti supruga, i dalje uspješno vodi obiteljsku gostionicu, unatoč neodobravanju društva koje smatra da je ženi mjesto u kući. Osim toga, senzualna Karmela nije imala zadrške u tome da ima ljubavnike i nakon muževe smrti, što

izaziva prezir među lokalnim ženama. Njezinog barmena Veljka utjelovit će simpatični Matija Kačan. Veljko obožava svoj posao jer u kafiću čuje sve što se važno događa u Vrilu, pa je glavni izvor informacija u selu.

„Uvijek je zanimljivo igrati neki povijesni period, koliko je izazovno, toliko je i predivno. Atmosfera na setu je sjajna, sretna dolazim na posao i jako me ispunjava. Lijepo je raditi s poznatim kolegama, ali i upoznavati nove i vidjeti kako nam se energije poklapaju u kadru. Pozivam gledatelje da uživaju u svakoj minuti naše nove serije jer mi smo stvarno uživali snimajući je. Sadržaj koji ćemo vam ponuditi mislim da još dosad nije viđen kod nas!“ najavljuje Jerneić.

Foto: Rtl

Sjajna splitska glumica s dugogodišnjim iskustvom Jolanda Tudor stiže u ulozi babe Ljube, „trgovkinje“ koja u Vrilu mještanima prodaje krijumčarenu robu. Oštroumna žena kojoj je njezina oportunistička trgovina strast, a zaradu pažljivo skriva ispod madraca. Voli se predstavljati kao vješta spona za spajanje budućih bračnih parova.

Talentiranog Davora Pavića gledatelji RTL-a upoznat će kao Milana Čavku, slugu i desnu ruku moćnog Ante Vukasa. Odan mu je poput psa i za njega će obaviti sve prljave poslove koji se od njega zatraže. Blizak je s Antinim sinom Markom i njih dvojica uvijek čuvaju jedan drugome leđa.

Foto: Rtl

U ulozi inspektora Jerka Sikirice stiže Alen Šalinović. Iako je Vrilo naizgled mirno mjesto, jedno će ubojstvo sve promijeniti i zadati mu pune ruke posla. Jerko živi sa svojom majkom, koju tumači legendarna Mirela Brekalo. Nepokretna starica uživa čitajući kriminalističke romane i čini se kako ponekad bolje i uspješnije sklapa dokaze od sina istražitelja.

Velikan hrvatskog glumišta Zijad Gračić utjelovio je svećenika u Vrilu, koji će tajnovitim mještanima davati svoj blagoslov na vjenčanjima, ali i ispovijedati njihove grijehe kojih itekako imaju i vješto ih skrivaju.

Svestrani Antonio Scarpa zabavljat će gledatelje u ulozi simpatičnog „brice“. U njegovoj brijačnici na mjesnom trgu uređuju se najmoćniji ljudi u Vrilu, doznaju brojni tračevi i ponekad donose važne odluke.

Stanovnici Vrila zaintrigirat će gledatelje od samog početka - od ponedjeljka u 20.15 sati u novoj dramskoj seriji 'Divlje pčele', na RTL-u i platformi Voyo.

