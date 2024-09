Alina iz 'Života na vagi' opisala teško djetinjstvo: 'Učitelj mi je rekao da sam ružna'

Kandidatkinja "Života na vagi", Alina Pantseyeva (27) , na drugom je vaganju otkrila kroz što je sve prolazila kao djevojčica, prenosi RTL.hr.

"Svašta sam doživljavala. Jako sam uvijek htjela pjevati. To mi je bio san. Trebalo je nastupati nas nekoliko i onda mi je učitelj rekao kako je koncert otkazan, a ja sam doznala kako ipak nije bio otkazan nego su one nastupale. I on je još jednu djevojku uzeo u grupu. Caka je bila u tome da smo snimali glas, a one su pjevale uz moj glas. Glas je ostao, a mene nije uzeo. Kada sam ga pitala zašto, a bila sam djevojčica od 11. godina, rekao mi je da sam ružna, debela, a pjevačica ne može biti tako odvratna i ne može biti takva na pozornici", piše RTL.hr.

Foto: RTL

Ostali kandidati zgrozili su se ovom pričom.

"Da nisam imala kritiku još i u obitelji, možda bih bila sretnija. Mama je isto znala reći da sam predebela, kakve su mi to noge tako da, bilo mi je teško…", rekla je kroz suze.

Trenera Edu, budući da je otac tri djevojčica, ova je priča posebno dotaknula.

Foto: RTL

"Teško je uopće sažeti u jednu konstruktivnu rečenicu bilo što vrijedno pažnje nakon što čuješ svjedočanstvo žene koja je prošla djetinjstvo i život kakvo stvarno nitko ne zaslužuje. Zaista joj je bilo teško i surovo odrastanje. Jako mi je žao i ispričavam ti se u ime cijeloga svijeta. Mislim da ti to nisi zaslužila. Koliko smo te mi ovdje upoznali, vidimo divnu i predivnu, prekrasnu mladu damu koja samo još treba propjevati", zaključio je.

