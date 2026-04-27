Sigurno se sjećate lijepe Hilary iz serije 'Princ iz Bel Aira': Evo gdje je danas

Ako ste i vi nekoć s posebnom radošću pratili seriju "Princ iz Bel Aira", sigurno se sjećate lijepe Hilary Banks, starije sestrične Willa (kojeg je utjelovio Will Smith) koji je Philadelphije preselio k ujaku na Bel Air u Los Angelesu. Hilary je utjelovila američka glumica Karyn Parsons koju i danas pamtimo upravo po toj ulozi.

Danas 59-godišnja glumica tijekom snimanja serije bila je u svojim ranim dvadesetima, a iako je njezin lik bio prikazan kao plitak i egocentričan, Parsons mu je udahnula šarm koji je osvojio publiku.

Nakon uloge posh bogatašice Hilary Banks koja mari samo za modu i tračeve iz svijeta poznatih i slavnih, glumica se suočila s novom stvarnošću. Naime, mnogi redatelji i producenti nisu prepoznavali ni nju ni seriju koja ju je proslavila pa je teško dolazila do novih većih uloga.

Glumila je u filmovima poput "Major Payne" i "The Ladies Man" te je čak stvorila vlastiti sitcom "Lush Life", koji je nažalost otkazan nakon samo četiri epizode.

Prekretnica u njezinom životu dogodila se preseljenjem u New York, gdje je upoznala svog supruga, redatelja Alexandrea Rockwella. Osnivanje obitelji i rođenje djece, kćeri Lane i sina Nica, promijenilo je njezine prioritete pa je postala spisateljica i osnivačica neprofitne organizacije Sweet Blackberry, čija je misija oživjeti zaboravljene priče o afroameričkim junacima kroz animirane filmove i knjige za djecu.

Njezin roman "How High the Moon" inspiriran je djetinjstvom njezine majke na američkom Jugu u doba rasne segregacije, a knjige poput "Flying Free" o prvoj afroameričkoj pilotkinji Bessie Coleman i "Saving the Day" o Garrettu Morganu postale su dio Sweet Blackberry serijala.

U svojim projektima surađivala je i s velikim holivudskim imenima poput Chrisa Rocka, Queen Latifah i Laurencea Fishburnea, koji su posudili glasove kao naratori njezinih audio priča, a njezin rad prepoznao je čak i bivši američki predsjednik Barack Obama, koji je nedavno snimljen kako čita njezinu knjigu djeci u jednoj školi u Americi.

