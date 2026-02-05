Oni su bili u braku?! Parovi za koje smo zaboravili da su nekad stajali pred oltarom

Prije nego što su pronašli "one prave", mnoge svjetske zvijezde imale su brakove koji su danas gotovo zaboravljeni. Neki su trajali kratko, neki burno, a neki su završili prije nego što je započela prava slava. Ovo su prvi supružnici celebova koji su ostali u sjeni kasnijih, poznatijih veza.

Ryan Reynolds i Scarlett Johansson

Prije Blake Lively i prije nego što su postali holivudski miljenici s potpuno različitim imidžima, Ryan Reynolds i Scarlett Johansson bili su u braku. Vjenčali su se 2008., a razveli već 2011. godine. Iako su u javnosti djelovali skladno, kasnije su oboje priznali da su bili premladi i previše fokusirani na karijeru. Danas rijetko govore o tom razdoblju, koje se često opisuje kao „holivudski brak bez drame – ali i bez trajnosti“.

Foto: Fame Pictures/backgrid Usa/profimedia

Julia Roberts i Lyle Lovett

Jedan od najneobičnijih brakova 90-ih bio je onaj između Julie Roberts i 10 godina starijeg country glazbenika Lylea Lovetta. Vjenčali su se 1993. godine samo tri tjedna nakon što su se upoznali, što je šokiralo javnost. Njihov brak trajao je manje od dvije godine, a iako su ostali u korektnim odnosima, često se navodi kao primjer impulzivne holivudske romantike.

Foto: -/everett/profimedia

Madonna i Sean Penn

Madonnin prvi brak bio je i jedan od najkontroverznijih u njezinoj karijeri. S glumcem Seanom Pennom bila je u braku od 1985. do 1989., a njihov odnos bio je obilježen burnim svađama, medijskim skandalima i optužbama koje su punile tabloide. Iako su kasnije oboje ublažili izjave o tom razdoblju, njihov brak ostao je simbol divlje, toksične ljubavi 80-ih.

Foto: Agence/bestimage/profimedia

Heidi Klum i Ric Pipino

Prije braka sa Sealom i globalne slave, Heidi Klum bila je u braku s frizerom slavnih Ricom Pipinom. Vjenčali su se 1997., a razveli 2002. godine, u trenutku kada je Heidiina karijera bila u snažnom usponu. Brak je prošao relativno tiho, bez skandala, a danas se rijetko spominje u kontekstu njezina privatnog života.

Foto: -/imago Stock&people/profimedia

Michael Douglas i Diandra Luker

Prvi brak Michaela Douglasa bio je i jedan od najskupljih razvoda u Hollywoodu. S Diandrom Luker bio je u braku od 1977. do 2000. godine, a razvod je završio isplatom koja je tada šokirala industriju. Diandra je često isticala da je bila uz Douglasa prije njegove najveće slave, dok je on kasnije pronašao novu ljubav s Catherine Zetom-Jones.

Foto: Featureflash Film Archive/alamy/profimedia

