Poznati BBC-jev format originalnog naziva 'The Week the Women Went' svojevrsni je društveni eksperiment koji istražuje ulogu žena u društvu. Naime, u tradicionalnim zemljama žene i dalje troše nemjerljivo više vremena i energije na kućanstvo ili druge 'neplaćene aktivnosti', a Hrvatska ima jednu od najvećih rodnih razlika u radu u kućanstvu i brizi o djeci zbog čega je ova nova emisija važna za podizanje društvene svijesti.

Uzbudljivi eksperiment

Sada je prava prilika da se ta priča okrene - sudjelujte u svjetski poznatom društvenom eksperimentu, novoj emisiji na RTL-u koja će u tjedan dana ispitati mušku snalažljivost. Žene, za sudjelovanje u emisiji tražimo četiri do pet obitelji koje se međusobno poznaju ili su u prijateljskim odnosima, a iz istog su mjesta ili okolice. Obitelji mogu biti u rodnim ili prijateljskim odnosima, a prednost je da se dobro poznajete jer ćete se upravo s njima upustiti u novu avanturu te si priuštiti jedno uistinu nezaboravno iskustvo.

Kada okupite svoju družinu, vaš provod može početi. Sve što majke trebaju je uživati tjedan dana u plaćenom odmoru iz snova, a sve što vaši partneri trebaju raditi za to vrijeme je tjedan dana održavati kuću, brinuti se o djeci i poslu te iskušati kako izgleda život bez svojih žena. Zvuči tako jednostavno, zar ne?

Gospodo, ako ste spremi za ovakav izazov, prijavite se!

Dame, prepustite svoje brige muškarcima i prijavite se!

Prijave su moguće putem weba www.rtl.hr/prijave ili putem telefona 060 501 502

(cijena poziva s fiksne linije 3,49 kn/min, a s mobilne 4,78 kn/min)